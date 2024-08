Google prépare le glisser-déposer pour Chrome sur Android

Google travaille actuellement sur une nouvelle fonctionnalité de glisser-déposer pour son application Chrome sur Android. Cette fonctionnalité, déjà bien établie sur la version de bureau, pourrait grandement améliorer l’expérience de navigation et la productivité sur mobile.

Selon MSPoweruser, cette nouvelle fonctionnalité devrait apparaître dans le canal Developer de Chrome pour Android, à partir de la version 129. Une fois disponible, elle permettra aux utilisateurs de déplacer des fichiers d’un endroit à un autre au sein du navigateur, mais également du navigateur vers d’autres applications. Cela simplifiera le partage et la gestion des fichiers sur les appareils Android, une fonctionnalité qui manquait cruellement par rapport à la version de bureau de Chrome.

Il est prévu que cette fonctionnalité soit disponible pour des tests très prochainement. Cela permettra aux utilisateurs d’expérimenter cette nouvelle capacité et de fournir des retours pour peaufiner l’implémentation avant un déploiement plus large.

MSPoweruser mentionne également une amélioration en cours de développement pour la fonctionnalité des Recherches récentes. Cette mise à jour pourrait permettre aux utilisateurs de voir des recherches liées au fur et à mesure qu’ils tapent, offrant une expérience de recherche plus intuitive et rapide.

Cependant, il reste à déterminer si cette amélioration sera déployée globalement.

Un déploiement incertain dans Chrome

Pour l’instant, aucune date précise n’a été annoncée pour le lancement global de ces fonctionnalités. Toutefois, l’utilité évidente de la fonctionnalité de glisser-déposer laisse penser qu’elle pourrait être largement adoptée. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une refonte majeure, cette amélioration de la qualité de vie pourrait rendre l’utilisation de Chrome sur Android beaucoup plus agréable.

La fonctionnalité de glisser-déposer sur Chrome pour Android représente une avancée attendue qui pourrait transformer la gestion des fichiers sur mobile. En attendant son déploiement global, les utilisateurs peuvent espérer une navigation plus fluide et une meilleure productivité grâce à cette amélioration. Restez à l’affût des mises à jour pour tester ces nouvelles fonctionnalités dès leur sortie.