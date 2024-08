Google Pixel 9 : Les précommandes débuteront dès le 13 août

Les rumeurs et fuites entourant la prochaine série Pixel 9 de Google se multiplient, laissant peu de surprises pour l’événement « Made by Google » prévu le 13 août. Récemment, des informations sur les prix aux États-Unis et les principales fonctionnalités d’IA du prochain modèle pliable de Google ont été divulguées. À présent, la même source révèle davantage de détails sur la série Pixel 9.

Une nouvelle fuite a dévoilé les potentielles dates de disponibilité pour la série Pixel 9. Les modèles Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL seront disponibles en précommande immédiatement après la conférence de lancement du 13 août. Comme d’habitude, il y aura environ une semaine entre les précommandes et les ventes générales, qui devraient débuter le 22 août.

Cependant, il faudra attendre un peu plus pour le Pixel 9 Pro Fold et les Pixel Buds Pro 2. Selon les rapports, le Pixel 9 Pro Fold ne commencera à être expédié que le 4 septembre, ce qui signifie qu’il y aura plus de 2 semaines entre l’annonce officielle et la disponibilité.

Quant aux Pixel Buds Pro 2, leur sortie est prévue pour le 26 septembre, soit environ un mois et demi après leur présentation.

Cette année, Google bouscule les habitudes en organisant son événement « Made by Google » plus tôt que d’habitude. Mais ce lancement anticipé signifie que les livraisons doivent suivre le rythme. Avec l’événement programmé deux mois avant la date habituelle et l’introduction de deux fois plus de téléphones que d’ordinaire, il n’est pas surprenant qu’il puisse y avoir des retards. C’est probablement pourquoi le Pixel 9 Pro Fold ne sera pas immédiatement disponible sur le marché.

Implications d’un lancement anticipé de la série Pixel 9

Cependant, avancer la date de l’événement pourrait avoir d’autres implications que de simples retards de livraison. Une autre fuite récente (oui, elles sont nombreuses) suggère que la série Pixel 9 pourrait être lancée avec Android 14 au lieu d’Android 15. La raison ? Android 15 pourrait ne pas être prêt à temps pour la sortie des Pixel 9. Il semble que Google se précipite un peu pour mettre sa nouvelle gamme sur le marché.

En conclusion, bien que les fuites aient révélé de nombreux détails sur la série Pixel 9, l’événement « Made by Google » du 13 août promet d’apporter des précisions officielles et peut-être quelques surprises supplémentaires. Restez à l’affût pour découvrir toutes les nouveautés de Google.