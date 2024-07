Un nouveau Galaxy Z Fold 6 Ultra ou Slim en préparation par Samsung

Samsung n’a pas fini de nous surprendre avec ses innovations. À peine une semaine après la sortie des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, la rumeur d’un nouveau modèle fait déjà surface. Le Galaxy Z Fold 6 Ultra, ou peut-être le Galaxy Z Fold 6 Slim (le nom reste encore à confirmer), attire à nouveau l’attention des passionnés de technologie.

D’après une récente fuite, le Galaxy Z Fold 6 Ultra ou Slim pourrait être lancé en octobre. Cependant, ce lancement initial serait limité à la Corée du Sud et à la Chine. Samsung pourrait étendre la disponibilité de ce modèle si les retours initiaux sont positifs, mais cela reste à confirmer.

Le nom exact que Samsung utilisera pour ce smartphone pliable en Corée du Sud reste incertain, mais il pourrait être commercialisé sous le nom de Samsung W25 en Chine, conformément à la série W sous laquelle Samsung a précédemment lancé ses pliables dans cette région.

Avant même que le dernier smartphone pliable de style livre ne soit disponible, des rumeurs circulaient déjà sur un autre appareil de la série Fold prévu pour 2024. Le Galaxy Z Fold 6 Ultra ou Slim devrait présenter un écran plus grand et un profil plus mince que le Fold 6 standard. Pour atteindre cette finesse, Samsung aurait décidé de se passer du support du S Pen.

Concurrence et stratégie pour le Galaxy Z Fold 6 Ultra ou Slim

L’idée d’un modèle plus mince du Galaxy Z Fold 6 semble être une réponse stratégique de Samsung face aux nouveaux pliables élégants des marques chinoises, comme le Xiaomi Mix Fold 4, qui devrait faire moins de 10 mm d’épaisseur une fois plié, et le Honor Magic V3 récemment lancé.

Toutefois, ces informations sont basées sur des rumeurs et des fuites, et rien n’est certain tant que Samsung n’aura pas fait d’annonce officielle. Si le smartphone est effectivement en développement, d’autres fuites et rumeurs devraient émerger dans les mois à venir. Restez connectés pour plus d’actualités.