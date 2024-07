Xiaomi dévoilera les Mix Fold 4 et Mix Flip le 19 juillet

Le fabricant chinois Xiaomi a récemment confirmé qu’il introduira deux de ses prochains smartphones phares, le Mix Fold 4 et le Mix Flip, plus tard ce mois-ci. Ces deux appareils pliables seront officiellement dévoilés en Chine le 19 juillet, accompagnés d’au moins trois autres produits que Xiaomi a teasé : la Watch S4 Sport, le Smart Band 9, et les Buds 5.

Les Mix Fold 4 et Mix Flip seront sans aucun doute les vedettes de l’événement. Selon les teasers de Xiaomi, le Mix Fold 4 sera disponible en couleurs bleue et blanche, bien que les prix n’aient pas encore été révélés ni divulgués.

Xiaomi a également confirmé une information clé concernant les spécifications techniques du Mix Fold 4 : il sera équipé du processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3. Selon les rumeurs, le Mix Flip sera lui aussi doté de ce même processeur.

En plus de ce matériel très performant, incluant des caméras principales et périscopiques de 50 mégapixels, l’autre argument de vente du Mix Fold 4 réside probablement dans son format. Selon Xiaomi, le Mix Fold 4 sera l’un des pliables les plus fins du marché, mesurant seulement 9,47 mm une fois plié, soit beaucoup plus mince que le récent Samsung Galaxy Z Fold 6 (12,1 mm). Cependant, le Magic V3 de Honor reste le pliable le plus fin au monde avec seulement 9,2 mm.

Outre le Mix Fold 4, le Mix Flip, le remier pliable à clapet de Xiaomi

Le Mix Flip sera le premier smartphone à clapet de Xiaomi et, selon des précédents rapports, il sera disponible mondialement avec le Mix Fold 4, une première pour l’entreprise chinoise. Le Mix Flip devrait être tout aussi puissant que le Mix Fold 4, mais en raison de son format différent, la configuration de la caméra et la batterie pourraient varier.

On s’attend à ce que Xiaomi continue de teaser ces deux pliables dans les jours précédant l’annonce, alors restez à l’écoute pour plus d’informations sur ces appareils.

Avec ces nouveaux appareils, Xiaomi cherche clairement à se positionner comme un leader dans le marché des smartphones pliables, en offrant des produits innovants et performants. Que ce soit avec le Mix Fold 4 ou le Mix Flip, les utilisateurs peuvent s’attendre à des appareils de haute qualité dotés des dernières technologies.