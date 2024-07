Xiaomi Band 9 : Écran AMOLED de 1,62 pouces et suivi de santé précis

Aux côtés des nouveaux MIX Fold 4 et MIX Flip, Xiaomi a dévoilé le Xiaomi Band 9 en Chine. Ce dernier modèle conserve la même esthétique que ses prédécesseurs avec un cadre central en métal et propose 7 nouveaux bracelets aux styles et matériaux variés. Une édition spéciale en céramique blanche est également disponible.

Le Xiaomi Band 9 est équipé d’un écran AMOLED de 1,62 pouce, identique à celui du précédent modèle, mais avec une luminosité maximale de 1200 nits, un taux de rafraîchissement de 60 Hz, et plus de 200 cadrans différents. La conception globale et la qualité de l’écran promettent une expérience visuelle améliorée, même en plein soleil.

La précision du suivi du rythme cardiaque du Band 9 a été améliorée de 16 % par rapport au Band 8. Il surveille en continu le rythme cardiaque, les niveaux d’oxygène dans le sang, la pression et le stress. Le suivi du sommeil analyse la structure et le rythme du sommeil, offrant des recommandations pour un cycle de sommeil optimal.

Avec plus de 150 modes d’entraînement, dont 10 cours de course offrant des conseils scientifiques sur le temps d’exercice et la plage de fréquence cardiaque, le Band 9 fournit des indications précises pour une pratique sportive plus efficace.

Spécifications techniques du Xiaomi Band 9

Écran : AMOLED 1,62 pouces (192 × 490 pixels), affichage toujours activé (AOD), taux de rafraîchissement de 60 Hz, luminosité maximale de 1200 nits

Cadrans : Plus de 200 nouveaux cadrans avec support AOD

Connectivité : Bluetooth 5.4, compatible avec Android 8.0 et iOS 12.0 et versions ultérieures, NFC (édition NFC uniquement)

Système d’exploitation : Xiaomi HyperOS

Résistance à l’eau : 5 ATM jusqu’à 50 mètres

Capteurs : Capteur optique de fréquence cardiaque et d’oxygène sanguin, capteur de mouvement à six axes

Modes d’entraînement : Plus de 150 modes, y compris des cours professionnels tels que des cours de course, mode course à pied, cours de boxe somatosensorielle, etc.

Surveillance continue : Rythme cardiaque, saturation en oxygène sanguin, pression artérielle, suivi du sommeil 24/7, suivi de la santé féminine

Autres fonctionnalités : Alarme, liste de tâches, météo, jeux amusants, commandes intelligentes telles que le contrôle de la musique, le contrôle à distance de la caméra, la réponse rapide aux messages, les alertes d’appel entrant

Dimensions et poids : 46,5 × 21.6 × 10.99 mm/47.50 x 22,73 x 10,95 mm (édition céramique) ; 15,8 g (sans bracelet)/22,4 g (édition céramique)

Batterie : 233 mAh offrant jusqu’à 21 jours d’autonomie, temps de charge d’environ 1 heure

Prix et disponibilité

Xiaomi Smart Band 9 sans NFC: CNY 249 (environ 32 euros)

Xiaomi Smart Band 9 avec NFC : 299 CNY (environ 38 euros)

Xiaomi Smart Band 9 Édition Spéciale en Céramique : 349 CNY (environ 44 euros)

Bien que le bracelet soit disponible en noir, argent, or rose et bleu, Xiaomi propose différents styles de bracelets séparément. Le Xiaomi Smart Band 9 est déjà en vente en Chine.