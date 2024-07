Accueil » Google et Apple simplifient le transfert de photos de Google Photos vers iCloud

Google et Apple simplifient le transfert de photos de Google Photos vers iCloud

Google et Apple ont récemment annoncé le lancement d’un nouvel outil destiné à simplifier le transfert d’images de Google Photos vers iCloud. Cette initiative, faisant partie de la Data Transfer Initiative (DTI) et de la stack open source Data Transfer Project (DTP), ajoutera les transferts iCloud aux options d’exportation existantes de Google Takeout, facilitant ainsi la migration des collections de photos entre ces deux grandes plateformes.

Cet outil sera progressivement déployé au cours de la semaine prochaine. Il automatise entièrement le processus de transfert de Google Photos vers iCloud, éliminant ainsi la nécessité pour les utilisateurs de télécharger et de télécharger manuellement leurs photos. Le transfert peut être initié en ligne, simplifiant ce qui était auparavant une tâche fastidieuse.

Selon une page de support d’Apple, le temps nécessaire pour compléter le transfert peut varier de plusieurs heures à quelques jours, en fonction de la taille de la collection de photos à transférer. Une récente déclaration de la Data Transfer Initiative a annoncé que Google et Apple élargissent leurs offres de transfert direct de données, permettant aux utilisateurs de transférer leurs collections de photos directement de Google Photos à iCloud Photos, en complément des transferts existants d’iCloud Photos vers Google Photos.

Comment transférer la collection Google Photos vers iCloud Photos ?

Si vous avez un nouvel iPhone et que vous souhaitez transférer votre contenu Google Photos vers iCloud, voici ce qu’il faut faire :

Allez sur Google Takeout et indiquez les albums que vous souhaitez exporter.

Choisissez Apple — iCloud Photos comme service tiers et connectez-vous avec votre identifiant Apple.

Appuyez sur Autoriser pour partager avec Google l’autorisation d’ajouter des photos et des vidéos à iCloud.

Vous pouvez également sélectionner Photos dans les entrées services Google récemment utilisés ou autres services Google du tableau de bord de votre compte Google, puis appuyer sur le bouton Transférer les données.

Apple indique que vous recevrez un e-mail de confirmation lorsque le transfert de Google Photos sera terminé.

Vos photos et vidéos apparaîtront alors dans l’application Photos, toutes rangées dans un album dédié, avec le nom Importation depuis Google et la date du transfert. Comme toutes les photos et vidéos ne peuvent pas être indexées avec leurs métadonnées, si certaines d’entre elles manquent à l’appel, elles se trouvent probablement dans un dossier portant le même nom dans votre système de stockage iCloud Drive.

Principes fondamentaux de l’initiative Data Transfer Initiative

Cette expansion répond à un principe clé de la Data Transfer Initiative, dont Apple, Google et Meta sont les partenaires fondateurs, mettant l’accent sur la réciprocité en matière de portabilité des données. La portabilité des données est une fonctionnalité essentielle depuis des années, permettant aux utilisateurs de télécharger leurs données d’un service en ligne et de les télécharger sur un autre.

Cependant, une portabilité des données efficace implique plus que de simples outils de téléchargement. Une ingénierie et une conception soignées sont nécessaires pour garantir l’intégrité des données tout au long du processus de transfert.

Le Data Transfer Project (DTP) joue un rôle central dans cette initiative en alignant les modèles de données, l’authentification et d’autres fonctionnalités nécessaires pour faciliter les transferts de données sans accroc. Les outils propulsés par le DTP visent finalement à atteindre la portabilité des données, offrant des méthodes fiables et simples pour transférer les données personnelles d’un service à un autre.

La DTI souligne que la notion de fiabilité est cruciale dans ce contexte. Elle va au-delà de la protection de la sécurité et de la confidentialité, assurant également une expérience utilisateur de haute qualité et une fidélité complète dans le transfert de contenu.

Enthousiasme pour l’avenir

Les représentants de la Data Transfer Initiative ont exprimé leur enthousiasme à propos de l’introduction de ce nouvel outil. Ils ont souligné que les outils propulsés par le Data Transfer Project sont parmi les meilleurs pour la portabilité directe des données.

Ce nouvel outil améliore l’expérience globale des utilisateurs souhaitant déplacer leurs photos entre Google Photos et iCloud, reflétant les objectifs plus larges de la Data Transfer Initiative de fournir des solutions de transfert de données fiables et efficaces.