iOS 18 : L’application Photos d’Apple intègre l’intelligence artificielle

Apple a dévoilé une refonte majeure de son application Photos avec l’arrivée d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia, intégrant pour la première fois l’intelligence artificielle (IA).

Trois dirigeants d’Apple ont partagé les détails de cette refonte avec The National : Jon McCormack, vice-président de la division caméra et photos de l’équipe d’ingénierie logicielle d’Apple, Della Huff, responsable de la division caméra et photos de l’équipe de marketing produit d’Apple, et Billy Sorrentino, directeur principal de l’unité de conception d’interface humaine d’Apple.

La nouvelle application Photos sera propulsée par ce qu’Apple appelle « Apple Intelligence ». Selon Sorrentino, cette intelligence a pour but de simplifier l’expérience utilisateur : « Alors que nos fonctionnalités, nos utilisateurs et nos bibliothèques ont augmenté, la densité de l’application Photos a également augmenté. Plutôt que de chercher et de piocher partout, nous avons créé une expérience de photos simple et rationalisée basée sur une intelligence profonde ».

L’objectif principal est de réduire les frictions pour les utilisateurs.

Sécurité et personnalisation

Un nouvel aspect axé sur la sécurité a été abordé par McCormack, qui a souligné : « Nous rendons très clair que lorsque qu’une application utilise une API pour la première fois, nous informerons l’utilisateur exactement de ce que cette application demande ».

Les utilisateurs pourront ainsi créer un sous-catalogue spécifique pour chaque application demandant un accès à leur bibliothèque de photos. Les développeurs bénéficieront également d’un ensemble robuste d’API pour améliorer leurs applications.

Nouvelles fonctionnalités

La refonte comprend une interface utilisateur en grille unique avec les mois et les années affichés en dessous, facilitant la recherche de photos ou de vidéos prises à une date spécifique. Une nouvelle fonctionnalité de Collections organisera les photos et vidéos par sujet ou thème, offrant une version améliorée de l’actuelle fonctionnalité Souvenirs.

Huff a déclaré : « Une combinaison d’intelligence approfondie et de personnalisation permet à Photos d’être plus personnel. Tout le monde a un workflow différent, donc la personnalisation automatique est vraiment essentielle ici ». Une fonctionnalité appelée « Clean Up », non mentionnée par les trois dirigeants mais attendue, permettra aux utilisateurs d’iPhone de supprimer les distractions indésirables d’une image en les encerclant, analogue à la fonctionnalité Magic Eraser de Google.

Lancement et disponibilité de iOS 18

La version bêta pour développeurs d’iOS 18 est actuellement disponible, tandis que la version bêta publique devrait être lancée ce mois-ci. La version finale et stable d’iOS 18 est attendue en septembre.