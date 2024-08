Galaxy S25 : Samsung révolutionnera le jeu avec le Snapdragon 8 Gen 4

Les rumeurs concernant le Galaxy S25 de Samsung sont en effervescence. Prévu pour début 2025, le nouveau fleuron de la firme sud-coréenne promet non seulement un design novateur, mais aussi des puces encore plus puissantes.

Si certaines sources laissent entendre que Samsung pourrait abandonner sa propre puce, d’autres suggèrent l’utilisation d’une puce MediaTek, une première dans l’histoire de la société.

Un rapport récent affirme qu’aux moins certains appareils de la série Galaxy S25 seront équipés du Snapdragon 8 Gen 4, les transformant en véritables puissances de jeu.

Selon une information relayée par NotebookCheck, le Snapdragon 8 Gen 4 intégrerait une technologie de génération de frames assistée par IA. Cette technologie, semblable au FSR d’AMD et au DLSS de Nvidia, permettrait de faire tourner des jeux comme Genshin Impact en 1080p à 120 fps. Actuellement, les smartphones haut de gamme dotés du Snapdragon 8 Gen 3 peuvent faire tourner ce même jeu à 60 fps avec les paramètres graphiques maximisés.

Bien que la génération de frames assistée par IA améliore la fluidité des jeux, elle introduit également une latence d’entrée plus élevée et des artefacts graphiques. Il reste à voir comment Qualcomm traitera ces problèmes sur sa nouvelle puce, dont la sortie est prévue pour octobre 2024. Cette technologie ne fonctionnera probablement pas sur tous les jeux et nécessitera une intégration par les développeurs.

Caractéristiques du Snapdragon 8 Gen 4 attendues dans le Galaxy S25

Le Snapdragon 8 Gen 4 est équipé des cœurs CPU Oryon personnalisés par Qualcomm et du GPU Adreno 830 (cadencé à 935 MHz). La puce est fabriquée en utilisant le procédé 3 nm de TSMC et, selon les rumeurs, elle serait plus coûteuse que le Snapdragon 8 Gen 3. On ne sait pas encore si Samsung utilisera exclusivement cette puce pour le Galaxy S25 Ultra ou si elle sera également présente dans les versions standard et Plus du Galaxy S25.

Si cette puce tient ses promesses, elle pourrait ouvrir la voie aux titres de jeux AAA (comme Assassin’s Creed : Mirage et Resident Evil Village) sur les téléphones Android, de la même manière que l’A17 Pro l’a fait sur la série iPhone 15 Pro.