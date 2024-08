Google Assistant revitalisé avec l’aide de Gemini pour la maison connectée

Le lancement de Gemini a été considéré comme le glas de Google Assistant. Il y a quelques jours, de manière quelque peu déroutante, Google Assistant acquiert de nouvelles fonctionnalités pour la maison connectée « avec l’aide de Gemini ». Il semble que Assistant vieillissant coexistera avec le LLM, chouchou de Google.

Google n’a jamais explicitement déclaré que Gemini remplacerait Assistant. Mais, cela semblait écrit. Ou, du moins, c’est ce qu’il semblait y avoir. Google Assistant connaît un lent déclin depuis des années, perdant des fonctionnalités clés et s’étiolant progressivement pour devenir une version plus médiocre de ce qu’il était autrefois. La montée en puissance de ChatGPT a été accompagnée d’un chœur de « voilà à quoi ressemblera un assistant vocal à l’avenir », et à la surprise générale, Gemini est devenu un remplaçant semi-optionnel d’Assistant sur les smartphones Android au début de cette année. Un nouveau produit poussait son prédécesseur vers l’obsolescence — c’est ce qui arrive à la technologie.

Nous ne nous attendions pas à des mises à jour ou à des améliorations pour Google Assistant. En début de mois, Google a enfoncé le clou en annonçant la nouvelle voix de Assistant, ses fonctionnalités améliorées et sa capacité à comprendre les commandes vocales. Toutes ces fonctionnalités sont offertes par Gemini.

De toute évidence, Google Assistant restera un composant de l’environnement Google Home. On ne sait pas s’il s’agit d’une décision de marque ou d’une simple question de commodité. La plupart des tâches accomplies par Google Assistant (du moins dans la maison intelligente) n’existent pas dans Gemini. Et même si les capacités linguistiques de l’assistant reposent sur une certaine intelligence artificielle, personne ne demandera jamais à son enceinte Nest Mini de rédiger une dissertation ou de relire un courriel. Un assistant domestique intelligent doit être succinct, pas verbeux.

Les nouvelles améliorations de Google Assistant ont été annoncées dans un communiqué de presse en même temps que plusieurs autres intégrations de Gemini dans les maisons connectées (renforçant subtilement l’idée que Assistant est désormais un produit spécifique aux maisons connectées). Et ces intégrations d’IA pour la maison connectée sont clairement dans les cordes de Gemini. Vous pouvez désormais avoir une conversation avec votre caméra Nest pour lui demander ce qu’elle a vu au cours de la journée, par exemple, ou générer un script Google Home par le biais d’une saisie en langage naturel (cette dernière fonctionnalité existait déjà sous une forme ou une autre).

Google Assistant dédié à la maison connectée ?

Auparavant, ces mises à niveau de la Nest Cam et de Google Home étaient accréditées auprès de Assistant. Donc, oui, Gemini remplace Assistant en tant qu’aspect conversationnel ou génératif du portefeuille de Google, mais Assistant reste l’outil auquel vous vous adressez pour contrôler les appareils domestiques intelligents.

Il pourrait s’agir d’une aberration dans la stratégie de Google en matière d’IA. Ce que nous savons, c’est que Assistant sera jeté au hasard dans une tombe l’année prochaine. Mais ce n’est pas le cas aujourd’hui, et Google ne prend pas le temps d’expliquer comment les choses vont se passer.

Les nouvelles améliorations de Google Home alimenté par Gemini, y compris les mises à jour d’Assistant, seront déployées pour les abonnés de Nest Aware en avant-première publique dans le courant de l’année. Le déploiement complet, qui supprimera ou non l’obligation de disposer de Nest Aware, interviendra à une date ultérieure.