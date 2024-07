Meta adopte des mesures pour mieux gérer et identifier les contenus IA

Meta a récemment annoncé des mises à jour significatives de ses politiques d’identification de l’IA et de gestion des médias manipulés sur Facebook, Instagram et Threads, en réponse aux préoccupations croissantes concernant l’exactitude et la transparence des contenus. L’IA dans les médias est si réelle que nous avons besoin d’aide pour la distinguer de la réalité.

Vous souvenez-vous de cette photo du pape vêtu d’une élégante veste polaire ? À première vue, elle semblait tout à fait normale, et pourtant, il a été révélé par la suite que la photo avait été générée par l’intelligence artificielle. En la repassant au peigne fin, on se rend compte que l’image est générée par l’IA, mais c’est justement le problème : personne ne navigue sur le Web avec autant d’intensité.

Avec la prolifération des services de génération d’images par l’IA, des milliers, voire des millions, d’images générées par l’IA circulent sur le Web. Facebook est déjà submergé par des tonnes d’images générées par l’IA, et les autres plateformes de réseaux sociaux ne sont pas loin derrière.

La plupart des gens ne verront pas que ces images sont générées par l’IA et les prendront pour une représentation fidèle de la réalité. En période des élections et à une époque où la désinformation et les mensonges sont si répandus, il n’a jamais été aussi important d’être capable de distinguer la fabrication de la réalité.

C’est pourquoi Meta a commencé à identifier les images générées par l’IA et téléchargées sur Facebook, Instagram et Threads afin d’aider les gens à les distinguer facilement. Cependant, tout le monde n’est pas satisfait de la manière dont ils ont exécuté ce plan.

Mise à jour du label « Info sur l’IA »

Meta remplace l’ancien label « Créé avec l’IA » par « Info sur l’IA » sur l’ensemble de ses plateformes. Ce changement vise à fournir des informations plus claires sur l’implication de l’IA dans la création de contenus. Le nouveau label offrira désormais plus de contexte lorsqu’on clique dessus, précisant que même les modifications mineures assistées par l’IA, comme l’utilisation d’outils de retouche, peuvent déclencher ce marquage.

Avant : Créé par l’IA Après : Info IA

Malgré ce changement de label, Meta continue d’utiliser des standards techniques de métadonnées comme C2PA et IPTC pour détecter l’utilisation de l’IA dans les photos. Ainsi, des outils comme l’IA générative d’Adobe, utilisés pour la suppression d’objets, peuvent toujours entraîner l’apparition du label « Info sur l’IA ».

L’objectif est d’aider les utilisateurs à comprendre que l’IA peut avoir été utilisée, sans nécessairement avoir créé l’image entière, selon Meta.

Gestion des médias manipulés

En réponse aux recommandations du Conseil de Surveillance, Meta met également à jour son approche concernant les médias manipulés sur Facebook, Instagram et Threads. Désormais, les labels « Info sur l’IA » seront appliqués à un éventail plus large de contenus générés par l’IA, y compris les vidéos, les audios et les images, afin d’améliorer la transparence et le contexte sans restreindre excessivement la liberté d’expression.

Meta appliquera un label plus visible aux contenus présentant un risque élevé de tromper le public, tout en les maintenant sur leurs plateformes, sauf s’ils violent les Standards de la Communauté, tels que ceux contre l’ingérence électorale ou la violence. À partir de juillet, Meta cessera de supprimer des contenus uniquement sur la base de leur politique sur les médias manipulés, dans le but de familiariser les utilisateurs avec le nouveau processus de marquage.

De plus, Meta prévoit de collaborer avec des partenaires de l’industrie pour établir des normes communes pour l’identification des contenus générés par l’IA.

Il vous appartient d’évaluer les médias que vous consommez avec un œil critique pour vous assurer que ce que vous voyez est authentique. Interrogez la source, recherchez des informations complémentaires et n’oubliez pas que toutes les images « Créé avec l’IA » ne sont pas fabriquées par l’IA.