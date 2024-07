Accueil » Honor révèlera ses nouveaux produits phares : Magic V3, Magic Vs3 et plus le 12 juillet

Honor révèlera ses nouveaux produits phares : Magic V3, Magic Vs3 et plus le 12 juillet

Honor révèlera ses nouveaux produits phares : Magic V3, Magic Vs3 et plus le 12 juillet

Le géant de la technologie Honor a annoncé son événement de lancement pour ses produits phares, qui se tiendra en Chine le 12 juillet.

Lors de cet événement, la marque dévoilera les nouveaux smartphones pliables Honor Magic V3 et Honor Magic Vs3, la tablette Honor MagicPad 2 (12,3 pouces) et le notebook Honor MagicBook Art 14.

La semaine dernière, Honor a révélé une technologie innovante de protection des yeux, appelée AI Defocus, destinée à lutter contre l’augmentation de la myopie due à une utilisation prolongée des écrans. Cette technologie fera ses débuts sur la tablette MagicPad 2.

La technologie AI Defocus utilise l’intelligence artificielle pour imiter les lunettes de défocalisation sur l’écran de l’appareil. Elle aide à maintenir une vision centrale claire en induisant une défocalisation contrôlée dans le champ visuel périphérique. Selon Honor, cette méthode peut ralentir le processus d’allongement de l’œil, réduisant ainsi le risque de myopie.

Honor Magic V3 : Un smartphone pliable révolutionnaire

Lors du MWC 2024 à Shanghai, Zhao Ming, chef de la division Honor, a annoncé que le Honor Magic V3 établira de nouveaux standards en matière de finesse et de légèreté des écrans pliables.

Le Honor Magic V2, lancé l’année dernière, mesurait seulement 9,9 mm d’épaisseur lorsqu’il était plié et 4,7 mm lorsqu’il était déplié. Le Magic V3 promet d’être encore plus fin. D’après des rapports précédents, ce nouveau modèle sera équipé du processeur Snapdragon 8 Gen 3, supportera le réseau 5.5G, les appels satellites et la recharge rapide de 66W, avec une batterie supérieure à 5 000 mAh, surpassant ainsi son prédécesseur.

Vers une nouvelle ère de produits Honor

L’événement de lancement du 12 juillet promet d’être un moment clé pour Honor, avec des annonces importantes et des produits innovants qui pourraient redéfinir les standards de l’industrie mobile et des appareils intelligents.

Les fans de technologie et les utilisateurs de produits Honor peuvent s’attendre à des innovations significatives et à des améliorations de performance qui répondent aux besoins croissants des consommateurs modernes.