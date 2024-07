Apple commande 100 millions de puces A18 pour la série iPhone 16

Apple prévoit de vendre entre 90 millions et 100 millions d’unités de sa prochaine série iPhone 16, selon un rapport de presse étranger.

Pour répondre à cette demande, le principal sous-traitant mondial, TSMC, devrait produire 100 millions de chipsets A18.

Ces nouveaux SoC (System on Chip) seront fabriqués en utilisant le nœud de processus 3 nm de deuxième génération de TSMC (N3E). Contrairement aux rumeurs, il y aura deux variantes de la puce A18 : l’A18 standard pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus, et l’A18 Pro pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Apple introduira des modifications de conception entre l’A18 et l’A18 Pro pour rendre ce dernier plus puissant. Tous les modèles d’iPhone 16 seront équipés de 8 Go de RAM, ce qui est nécessaire pour supporter Apple Intelligence, selon l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International.

Il a souligné que les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, avec leurs 8 Go de RAM, sont compatibles avec Apple Intelligence, contrairement aux iPhone 15 et iPhone 15 Plus qui n’ont que 6 Go de RAM.

L’intelligence artificielle au cœur de l’innovation de la série iPhone 16

Les chipsets A18 et A18 Pro devraient avoir une taille de matrice plus grande pour accueillir un Neural Engine plus large, améliorant ainsi les capacités d’intelligence artificielle. Cependant, le rapport mentionne un inconvénient potentiel : le GPU des A18 et A18 Pro pourrait conserver une configuration à six cœurs identique à celle du chipset A17 Pro, ce qui pourrait limiter les améliorations des performances graphiques.

Malgré les prévisions de vente élevées pour la série iPhone 16, Ming-Chi Kuo a déclaré plus tôt cette année qu’Apple ne lancerait probablement pas de nouveaux modèles d’iPhone avec des changements de conception significatifs et un écosystème/applications GenAI plus complet avant 2025. Cela pourrait, selon lui, affecter le momentum des expéditions et la croissance de l’écosystème d’Apple.

Toutefois, cette déclaration a été faite avant l’annonce d’Apple Intelligence lors de la WWDC le mois dernier. Il est donc possible que Kuo révise ses estimations de ventes de la série iPhone 16 à l’approche de sa sortie prévue en septembre.