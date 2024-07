Le développement de iOS 19 a commencé : Noms de code et nouveautés d’Apple

Lors de la WWDC du mois dernier, Apple a dévoilé iOS 18, mettant en avant de nouvelles capacités pour l’écran d’accueil et des améliorations de l’intelligence artificielle d’Apple. Mark Gurman de Bloomberg rapporte maintenant que Apple a déjà commencé à développer iOS 19, macOS 16, watchOS 12 et visionOS 3 pour l’année prochaine.

Si nous sommes encore à environ 2,5 mois de la sortie d’iOS 18 avec toutes ses fonctionnalités IA et non IA, ceux qui veulent tenter leur chance peuvent installer iOS 18 beta 2 dès maintenant, bien qu’il soit instable et qu’il réduise l’autonomie de votre batterie.

iOS 19 : Développement en cours

Gurman indique qu’Apple a « formellement commencé à travailler sur les systèmes d’exploitation majeurs de 2025 », ce qui est conforme au calendrier habituel de développement de la société. Les noms de code des futurs systèmes sont les suivants :

iOS 19 : « Luck »

macOS 16 : « Cheer »

watchOS 12 : « Nepali »

visionOS 3 : « Discovery »

Bien que iOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11 et visionOS 2 ne soient pas encore sortis, Apple suit son planning régulier. Le développement précoce est essentiel car le matériel de l’année prochaine nécessite des logiciels pour les tests. Cependant, il est encore trop tôt pour connaître les fonctionnalités des nouveaux systèmes.

Apple Intelligence arrive sur le Vision Pro

Gurman révèle également que Apple Intelligence arrivera sur le casque Vision Pro, mais pas sur le HomePod. Le Vision Pro, disposant de suffisamment de mémoire, prendra en charge les fonctionnalités d’Apple Intelligence telles que les résumés de notifications, les outils d’écriture et un Siri amélioré. L’équipe de design d’Apple doit s’assurer que l’intégration d’Apple Intelligence se fait bien dans un environnement de réalité mixte et que la capacité cloud est suffisante.

Le HomePod et le HomePod mini, avec seulement 1 Go de mémoire, ne recevront pas Apple Intelligence. Apple se concentre plutôt sur « un tout nouveau dispositif robotique avec un écran » incorporant Apple Intelligence. Le HomePod actuel est considéré comme « un produit de trop faible volume pour justifier le temps d’ingénierie » nécessaire à cette intégration.

Gurman pense qu’Apple Intelligence deviendra de plus en plus central dans les appareils Apple et sera mis à jour plus fréquemment que des services comme iCloud, au moins aussi souvent que le matériel et les logiciels d’Apple.

Versions bêta

Les versions bêta publiques de iOS 18, macOS 15 Sequoia, watchOS 11 et visionOS 2 sont attendues le mois prochain, avec des sorties officielles à l’automne.