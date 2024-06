Accueil » Un Vision Pro pour tous : Apple prépare un modèle plus abordable

Comme nous l’entendons tous les mois, Apple prévoit de lancer une version abordable de son casque Vision Pro, selon un récent rapport d’un analyste renommé. Ce nouveau casque sera moins cher que la version actuelle, dont le prix avoisine les 3 500 dollars. La nouvelle version, connue sous le nom de code N107, aura des fonctionnalités limitées et nécessitera un iPhone ou un Mac pour fonctionner.

La version abordable du Vision Pro conservera certaines caractéristiques du modèle original, tout en présentant des modifications significatives pour réduire les coûts.

Par exemple, le champ de vision sera plus étroit et le casque devra être connecté à un iPhone ou un Mac pour offrir une expérience complète. Cela permet à Apple de réduire les coûts de production, en évitant d’intégrer tous les composants directement dans le casque.

Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg a révélé que la feuille de route d’Apple inclut cette version moins chère du Vision Pro. Cette décision intervient après que la version actuelle du Vision Pro ait rencontré un succès notable, malgré son prix élevé. Apple cherche à rendre cette technologie accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs en proposant une alternative plus abordable.

Le Vision Pro original et ses fonctionnalités

Le Vision Pro d’Apple est considéré comme l’un des meilleurs dispositifs portables au monde, offrant une expérience de réalité mixte (XR) inégalée. Il s’agit d’un ordinateur spatial sous forme de casque, hautement apprécié pour sa technologie avancée et ses performances. Cependant, son prix de 3 500 dollars a été un frein pour de nombreux consommateurs, malgré une forte demande initiale.

L’analyste Ming-Chi Kuo avait indiqué que le Vision Pro était un dispositif premium avec une disponibilité limitée en raison de son prix élevé. Néanmoins, la demande a été si forte qu’Apple a rapidement décidé d’étendre la disponibilité du Vision Pro à l’international. En réponse aux critiques concernant le prix, Apple travaille maintenant sur une version plus abordable qui, bien que présentant certaines limitations, permettra à davantage de personnes de profiter de l’expérience Vision Pro.