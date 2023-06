Apple pourrait proposer un casque Vision moins cher en 2025

Le casque de réalité mixte Vision Pro d’Apple a été présenté de manière très attendue lors de la WWDC 2023 au début du mois, mais il semble qu’une itération de seconde génération du Vision Pro et une version plus abordable soient déjà en préparation. En commençant par le Vision Pro de nouvelle génération, il est supposé être plus rapide avec un ensemble de capteurs plus avancés. Toutefois, c’est le modèle abordable annoncé par la rumeur qui fera réellement passer l’idée d’Apple dans le grand public.

Ce ne sera pas la première fois que nous entendons parler d’une version plus abordable. Dans la dernière édition de la lettre d’information Power On de Mark German, Bloomberg note que la version la moins chère de Vision Pro est en phase de test et pourrait arriver en 2025. Le casque, qu’Apple pourrait commercialiser sous le nom de Vision ou Vision One, sera nettement moins cher que le Vision Pro, qui coûte 3 500 dollars.

Pour rappel, lorsque Apple a annoncé le prix de son casque, le public en direct de son Apple Campus a eu un sursaut de surprise. Pour l’instant, nous ne savons pas grand-chose du casque, de ses entrailles ou de son prix approximatif, mais Gurman a fait quelques suppositions éclairées sur les avantages du Vision Pro qui seront réduits.

Pourquoi Apple voudrait-elle fabriquer un casque Vision moins cher ? Les analystes estiment que le Vision Pro n’est pas exactement un appareil grand public à 3 500 dollars, et ajoutent que si Apple veut vraiment gagner la « course à l’informatique spatiale », elle doit rendre le matériel plus accessible. C’est là qu’un casque moins cher trouve sa place.

Qu’est-ce qui permet de réduire les coûts ?

Le Vision Pro est doté de la technologie XR la plus avancée qui soit, mais trois de ses plus grands atouts sont les écrans Micro-OLED denses en pixels, la conception à double processeur et les nombreux capteurs pour la visualisation de l’environnement et le contrôle gestuel. Gurman prévoit qu’Apple pourrait abandonner la conception de la puce R1 + M2 du Vision Pro, en faveur d’une seule puce de la série M sur son casque moins cher, ou même d’une puce de la série A empruntée aux iPhone.

Ensuite, Apple pourrait également proposer un matériel d’affichage plus sobre. Le Vision Pro est équipé d’un système d’affichage Micro-OLED personnalisé de 23 millions de pixels, qui, selon Apple, permet d’obtenir une résolution de 4K par œil. Apple pourrait le remplacer par un écran LCD plus classique pour proposer un modèle plus abordable. À titre de comparaison, le casque de réalité mixte haut de gamme Quest Pro de Meta propose deux panneaux LCD, chacun offrant une résolution de 1 800 x 1 920 pixels par œil.

Enfin, Apple pourrait également réduire le nombre de capteurs afin de limiter les coûts, mais les fonctions phares telles que le suivi des gestes et EyeSight pourraient toujours faire leur apparition sur le casque Apple le moins cher. Mais, il ne s’agit au mieux que de rumeurs préliminaires et, en fonction de la situation de la chaîne d’approvisionnement et de la réussite technique au cours du développement, le calendrier de lancement pourrait être repoussé. On ne sait pas encore combien Apple va facturer le casque abordable, mais la société devrait le vendre dans la même fourchette de 1 000 dollars que le Meta Quest Pro.