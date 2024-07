Accueil » Google améliore Entourer pour chercher avec le scan de codes-barres et QR code

Google travaille à l’amélioration de sa fonctionnalité Entourer pour chercher en y intégrant une nouvelle capacité de scan de codes-barres et QR code, selon une récente découverte dans la version 15.25.32 de l’application Google. Cette mise à jour étendra les fonctionnalités de Entourer pour chercher au-delà de la simple identification des images à l’écran.

Initialement introduit sur la série Galaxy S24 de Samsung, Entourer pour chercher s’est étendue à d’autres appareils Samsung et Google Pixel. Ce développement, bien qu’il ne soit pas encore largement disponible, représente un pas en avant significatif par rapport à la page de résultats de recherche basique actuellement affichée lorsque les utilisateurs tentent de scanner des codes avec Entourer pour chercher.

La nouvelle fonctionnalité offre une expérience de scan rationalisée. Une fois un code scanné, une puce apparaît à côté, affichant l’URL ou un aperçu, simplifiant ainsi la navigation ultérieure. Cette fonctionnalité pratique est analogue à celle déjà proposée par Google Lens, rendant son intégration dans Entourer pour chercher une progression logique.

Cette fonctionnalité a été activée manuellement et peut ne pas être encore largement disponible, mais ce premier aperçu de son fonctionnement suggère un avenir prometteur pour Entourer pour chercher.

L’ajout des capacités de scan de codes-barres et QR code pourrait transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les informations à l’écran, facilitant l’accès au contenu et aux ressources pertinents.

L’expansion continue de Entourer pour chercher

Il convient de noter que Entourer pour chercher a progressivement étendu sa portée et ses capacités depuis son lancement initial. Android 15 a déjà apporté des améliorations en version bêta pour améliorer l’expérience sur les appareils pliables, en ajustant le déclencheur pour s’adapter à la position unique de la barre des tâches. De plus, des découvertes récentes dans le code suggèrent que Entourer pour chercher pourrait être inclus dans Google Lens, rendant la fonctionnalité encore plus utile.

Cette nouvelle découverte ouvre de nouvelles possibilités d’interaction avec le contenu numérique. Imaginez accéder facilement aux informations sur un produit en scannant un code-barres sur une page Web ou suivre rapidement un lien QR code sans avoir besoin d’ouvrir une application distincte. Avec cette nouvelle capacité, Entourer pour chercher pourrait devenir un outil encore plus précieux pour les utilisateurs.