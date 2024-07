Apple prévoit d’augmenter les tailles d’écran pour l’iPhone 16 Pro

Apple prévoit d’augmenter les tailles d’écran de la série iPhone 16 Pro. Les iPhone 16 et iPhone 16 Plus continueront d’afficher respectivement des écrans de 6,1 pouces et 6,7 pouces. Mais l’iPhone 16 Pro devrait être doté d’un écran de 6,3 pouces, contre 6,1 pouces pour le modèle Pro précédent. L’écran de l’iPhone 16 Pro Max augmentera également de 0,2 pouce pour atteindre 6,9 pouces.

Apple n’a pas encore officiellement dévoilé cette information et ne le fera probablement pas avant début septembre lors de son événement annuel consacré à l’iPhone. Cependant, la source très fiable Ross Young, co-fondateur et PDG de Display Supply Chain Consultants (DSCC), nous avait déjà informés en mai 2023 qu’un écran de 6,9 pouces était attendu pour l’iPhone 16 Pro Max. Cette rumeur semble donc très crédible.

Selon la feuille de route initiale de Young, les iPhone 17 et iPhone 17 Plus devraient également bénéficier d’une augmentation des tailles d’écran, passant respectivement à 6,3 pouces et 6,9 pouces. Toutefois, cela a été révélé avant les fuites concernant un nouveau modèle « Slim » de l’iPhone qui serait commercialisé au-dessus de l’iPhone 17 Pro Max et remplacerait l’iPhone 17 Plus.

Une autre source, sous le nom de Majin Bu sur « X » (anciennement Twitter), a publié un tweet montrant quatre protecteurs d’écran en verre trempé pour la prochaine ligne iPhone 16 avec les mesures sous chaque protecteur. Selon le tweet, les écrans de cette année correspondront exactement à ce qui était attendu, avec un écran de 6,1 pouces pour l’iPhone 16, un écran de 6,7 pouces pour l’iPhone 16 Plus, un écran de 6,3 pouces pour l’iPhone 16 Pro et un écran de 6,9 pouces pour l’iPhone 16 Pro Max.

Répercussions pour les propriétaires d’iPhone 15

Les propriétaires d’iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max peuvent se demander s’ils ont fait une erreur en ne patientant pas pour les écrans plus grands qui seront disponibles cette année. Cependant, il faut avoir de la compassion pour les propriétaires d’iPhone 15 et iPhone 15 Plus qui ne pourront pas profiter de toutes les fonctionnalités IA d’Apple Intelligence car leurs smartphones manquent de 2 Go de RAM pour les supporter.