Apple Intelligence bientôt intégrée au Vision Pro pour une expérience utilisateur enrichie

Apple a dévoilé son produit d’intelligence artificielle, Apple Intelligence, au début du mois. Lors de l’annonce, Apple a seulement promis d’apporter la technologie à l’iPhone, à l’iPad et au Mac. Aujourd’hui, il semblerait qu’Apple envisage d’intégrer également cette technologie au Vision Pro.

Dans sa lettre d’information hebdomadaire Power On, Mark Gurman, de Bloomberg, indique que Apple travaille activement à l’intégration de fonctions d’intelligence artificielle Apple Intelligence dans son casque Vision Pro, mais que ces fonctions ne seront pas disponibles cette année.

Gurman note que le casque dispose de 16 Go de mémoire, ce qui sera suffisant pour faire fonctionner l’IA. « Les fonctionnalités, y compris la priorisation des notifications, les outils d’écriture, un chatbot OpenAI et le nouveau Siri, sont logiques pour le casque — surtout si Apple continue à positionner le Vision Pro comme un appareil pour travailler et gérer les tâches informatiques », dit-il.

Gurman note que l’ajout de l’IA à l’appareil ne sera probablement pas très difficile, étant donné que le casque fonctionne sur une variante du logiciel iPadOS existant. Le plus grand défi sera probablement d’obtenir une apparence correcte dans l’environnement de réalité mixte.

Apple a récemment interrompu le développement de la prochaine génération de Vision Pro pour travailler sur une nouvelle version moins onéreuse du casque, selon certaines sources. Alors que le Vision Pro coûte actuellement 3 500 dollars, la version la moins chère sera vendue à un prix proche de 1 500 dollars, ce qui la rendra plus accessible à de nombreux consommateurs et lui permettra de concurrencer d’autres produits tels que le Meta Quest.

Le Vision Pro mis en valeur différemment ?

Cette décision n’est pas surprenante — si Apple Intelligence, une suite complète de fonctionnalités incluant un Siri amélioré, des outils de relecture et des emojis personnalisés, est essentielle pour l’avenir d’Apple, il serait logique que ces fonctionnalités soient disponibles sur tous les derniers gadgets de la marque. Cependant, malgré toutes ses innovations, le Vision Pro reste un appareil coûteux et destiné à un public limité pour l’instant.

En ce qui concerne les ventes du Vision Pro, Gurman rapporte qu’Apple modifie également la manière dont le casque est présenté en magasin. Les potentiels acheteurs pourront désormais visualiser leurs médias personnels sur le Vision Pro. De plus, le bandeau du casque passera du Solo Loop au Dual Loop pour plus de confort.

Le HomePod n’en bénéficiera pas

Néanmoins, ne vous attendez pas à ce que votre HomePod devienne plus intelligent grâce à Apple Intelligence. Dans la même lettre d’information, Gurman souligne que le travail d’Apple sur un nouvel appareil robotique prouve qu’il est peu probable que le HomePod bénéficie des fonctionnalités d’Apple Intelligence.

Il note également que le HomePod est un appareil à « faible volume » et que Apple Intelligence nécessite trop de mémoire vive par rapport à ce que le HomePod et le HomePod Mini peuvent offrir.