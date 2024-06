Apple explique pourquoi Apple Intelligence est limité au dernier iPhone 15 Pro

Lors de la WWDC 2024, Apple a dévoilé Apple Intelligence, une nouvelle expérience personnalisée basée sur l’IA, intégrée dans les mises à jour logicielles pour iPhone, iPad et Mac. Utilisant des modèles de Large Language Model (LLM), cette technologie Apple Intelligence est pour l’instant réservée aux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, ainsi qu’aux Mac et iPad équipés de puces M1 ou ultérieures.

La restriction de cette technologie aux derniers modèles d’iPhone a suscité des controverses. Certains y voient une manœuvre d’Apple pour inciter les utilisateurs à abandonner leurs anciens iPhone au profit des nouveaux. Toutefois, selon un épisode spécial de « The Talk Show » de John Gruber, cette théorie est remise en question.

John Giannandrea, responsable de l’IA et de l’apprentissage automatique chez Apple, a expliqué que les modèles Large Language Model sont très gourmands en ressources, nécessitant une puissance de traitement et une bande passante considérables.

Bien qu’il soit techniquement possible de faire fonctionner ces modèles sur des appareils plus anciens, leur lenteur les rendrait inutilisables. Greg Joswiak, responsable du marketing, a nié que cette limitation soit une stratégie pour vendre de nouveaux iPhone, soulignant que les iPad et Mac récents non plus ne supportent pas Apple Intelligence.

Besoins matériels spécifiques pour Apple Intelligence

Craig Federighi, chef de l’ingénierie logicielle chez Apple, a ajouté que l’entreprise essaie toujours d’apporter de nouvelles fonctionnalités aux anciens appareils, mais Apple Intelligence nécessite un matériel spécifique pour fonctionner correctement. Les modèles iPhone 15 Pro utilisent la puce A17 Pro avec un moteur Neural Engine à 16 cœurs, beaucoup plus rapide que la puce A16 des modèles plus anciens. Federighi a également mentionné que la RAM joue un rôle crucial, tous les appareils compatibles disposant d’au moins 8 Go de RAM.

Ainsi, si vous ne possédez pas un iPhone 15 Pro mais souhaitez bénéficier d’Apple Intelligence, vous devrez peut-être attendre la sortie de l’iPhone 16, prévue pour l’automne. Cependant, bien que Apple Intelligence ne soit pas disponible sur les anciens iPhone, de nombreuses nouvelles fonctionnalités sont attendues avec la mise à jour iOS 18. Tous les iPhone capables de fonctionner sous iOS 17, y compris l’iPhone XR de 2018, seront compatibles avec iOS 18.

L’avenir de l’IA personnalisée chez Apple

Apple Intelligence représente une avancée majeure dans les expériences IA personnalisées, mais ses exigences matérielles soulignent le défi permanent de l’innovation et de l’accessibilité. Bien que ces nouvelles fonctionnalités ne soient pas immédiatement disponibles pour tous, il est clair qu’Apple investit dans l’avenir de l’IA sur ses appareils.