L’iPhone 16 Pro fait déjà parler de lui pour son écran plus grand

Qui est prêt à parler de l’iPhone 16 ? Oui, la famille d’iPhone 15 haut de gamme n’est pas encore sortie et, si l’on en croit l’histoire (et le bon sens), elle ne le sera probablement pas avant au moins cinq mois.

La série iPhone 15 n’a pas encore fait son entrée officielle et nous avons déjà commencé à entendre parler de la nouvelle génération d’iPhone 16. Selon la rumeur, les modèles iPhone 16 Pro devraient bénéficier d’un changement majeur au niveau de l’écran, ce qui pourrait être très intéressant pour les utilisateurs.

Ross Young, analyste en affichage, dispose d’informations concernant l’écran des présumés iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Il est dit que les smartphones auront un écran plus grand que les modèles actuels iPhone 14 Pro (et même que les prochains iPhone 15 Pro).

Enough about the iPhone 15, is it time to start leaking about the iPhone 16 yet? Hearing about some new sizes on the Pro models… — Ross Young (@DSCCRoss) May 9, 2023

L’iPhone 16 Pro pourrait avoir un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 16 Pro Max pourrait avoir un écran de 6,9 pouces, ce qui serait une première pour un iPhone. La taille actuelle de l’écran d’un iPhone va jusqu’à 6,7 pouces, ce qui peut donc être très intéressant. Cela dit, il ne s’agit pas des dimensions réelles et celles-ci devraient être révélées par Ross lors de la conférence Display Week le 23 mai.

Young fait également allusion à une augmentation du ratio hauteur/largeur (aucun chiffre n’est précisé) pour les iPhone 2024, ce qui pourrait signifier que les iPhone de l’année prochaine pourraient être beaucoup plus grands. Si tel est le cas, il sera beaucoup plus facile de regarder des contenus, en particulier les contenus verticaux en vogue, tout en offrant un meilleur confort d’utilisation. L’actuel iPhone 14 Pro Max et même les modèles Plus sont plutôt énormes et rendent parfois les choses difficiles.

Une série d’iPhone 15 Pro identique

On s’attend à ce que les modèles iPhone 15 Pro se limitent aux tailles 6,1 pouces (14 Pro) et 6,7 pouces (14 Pro Max). Une chose à noter ici est qu’il ne s’agit que d’une rumeur pour l’instant et que nous n’avons rien de concret pour l’étayer. Bien qu’on puisse le plus souvent faire confiance à Young, nous aurons toujours besoin de détails officiels, qui ne seront pas révélés avant l’année prochaine.

Les rumeurs concernant l’iPhone 16 ayant commencé à affluer, je ne manquerai pas de vous les communiquer.

En bref, nous devrions probablement attendre d’en savoir plus avant d’être trop enthousiastes ou trop déçut par ce qu’Apple pourrait ou ne pourrait pas faire à l’automne 2024.