Apple et Meta en pourparlers pour intégrer l’IA dans iOS 18

Un rapport récent suggère que Apple et Meta discutent d’une nouvelle collaboration pour intégrer un autre modèle d’IA dans iOS 18. Cette nouvelle fonctionnalité sera disponible sous Apple Intelligence, la dernière expérience en intelligence artificielle destinée aux iPhone et autres appareils. Apple Intelligence est surtout connu pour son partenariat initial avec OpenAI utilisant ChatGPT.

Ce serait la première fois qu’Apple et Meta collaboreraient après des années de rivalité technologique tumultueuse, y compris les critiques massives de Facebook sur la commission de l’App Store, entre autres.

Le dernier rapport du Wall Street Journal suggère qu’Apple et Meta discutent maintenant d’un possible partenariat pour apporter de nouveaux modèles d’IA de la société de médias sociaux au système iOS 18 de Cupertino. Cela ressemble aux discussions qu’Apple avait eues avec OpenAI auparavant, et bien que cela ait été initialement une rumeur, ChatGPT a fini par arriver sur les différents systèmes d’exploitation d’Apple.

Actuellement, les deux parties ne font que discuter du partenariat qu’elles auraient pour apporter plus de modèles d’IA à Apple Intelligence, et il n’y a encore aucun plan concret pour le moment.

Il reste inconnu quelle partie des modèles d’IA et des développements de Meta serait intégrée à Apple, avec son modèle le plus puissant actuellement, le Llama 3, connu pour alimenter Meta AI.

Apple Intelligence : Modèles d’IA pour iOS 18 avec ou sans Meta

Apple Intelligence est connu pour intégrer un modèle d’IA tiers avec le ChatGPT d’OpenAI, et Siri ou d’autres systèmes demanderaient aux utilisateurs quel modèle ils préfèrent pour répondre à leurs demandes. Il est connu que ChatGPT et OpenAI ne sont pas autorisés à collecter les données des utilisateurs et leurs demandes, ce qui est l’une des promesses d’Apple lors de l’introduction d’Apple Intelligence.

La WWDC 2024 a présenté au monde Apple Intelligence, qui sera intégré à divers appareils et systèmes d’exploitation comme iOS 18 pour l’iPhone, iPadOS 18 pour l’iPad, et macOS 15 pour le Mac, offrant sa vision de l’intelligence artificielle. Cette nouvelle avancée technologique d’Apple offre des expériences à la fois sur l’appareil et centrées sur le cloud avec des fonctionnalités massives pour les utilisateurs.

L’un des principaux objectifs d’Apple pour cette version est de remanier Siri, en rendant l’assistant renommé plus puissant grâce à l’intégration de nouvelles capacités et fonctionnalités alimentées par Apple Intelligence. De plus, Siri ne se présentera plus comme un objet rond et changeant au bas de l’écran, mais sera présent sur tout l’écran et suivra l’activité de l’utilisateur.

Bien sûr, Apple offre un accès à Apple Intelligence sans avoir besoin d’ouvrir Siri, grâce à son intégration poussée dans diverses applications comme Photos, iMessage, Mail, Apple Music, et plus encore.

Avec l’intégration de ChatGPT à venir comme première expérience partenaire accessible sur les appareils de Cupertino, de nouveaux rapports suggèrent qu’Apple envisage également Meta pour fournir ses modèles d’IA afin de l’améliorer encore pour tous.