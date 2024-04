Meta AI déploie le chatbot IA Llama 3 dans ses principales applications

Meta prend aujourd’hui plusieurs mesures importantes pour promouvoir ses services d’IA sur l’ensemble de sa plateforme. L’entreprise a mis à jour son chatbot d’IA avec son plus récent Large Language Model, Llama 3, et elle le fait désormais fonctionner dans la barre de recherche de ses quatre principales applications (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp) dans plusieurs pays.

Parallèlement, l’entreprise a lancé d’autres nouvelles fonctionnalités, comme la génération plus rapide d’images et l’accès aux résultats de recherche sur le Web. En outre, l’entreprise lance également un nouveau site meta.ai pour permettre aux utilisateurs d’accéder au chatbot.

Cette nouvelle souligne les efforts de Meta pour se positionner en tant qu’acteur majeur dans le contexte actuel de l’engouement des consommateurs pour les outils d’IA générative. Poursuivant d’autres services populaires sur le marché, tels que ceux d’OpenAI, Mark Zuckerberg a déclaré aujourd’hui que Meta AI était probablement « l’assistant d’IA le plus intelligent que vous puissiez utiliser librement ».

Meta a d’abord déployé Meta AI aux États-Unis l’année dernière. Elle étend maintenant le chatbot en langue anglaise à plus d’une douzaine de pays, dont l’Afrique du Sud, l’Australie, le Canada, le Ghana, la Jamaïque, le Malawi, la Nouvelle-Zélande, le Nigeria, le Pakistan, Singapour, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. Malheureusement, pas encore la France.

La semaine dernière, l’entreprise a commencé à tester Meta AI dans des pays comme l’Inde et le Nigéria, mais l’Inde n’est pas mentionnée dans l’annonce d’aujourd’hui. Meta a déclaré qu’elle prévoyait de maintenir Meta AI en mode test dans le pays pour le moment. « Nous continuons à apprendre des tests de nos utilisateurs en Inde. Comme nous le faisons avec beaucoup de nos produits et fonctionnalités d’IA, nous les testons publiquement dans des phases variables et dans une capacité limitée », a déclaré un porte-parole de l’entreprise dans un communiqué.

Nouvelles fonctionnalités de Meta AI avec Llama 3

Les utilisateurs pouvaient déjà demander à Meta AI des suggestions d’écriture ou de recettes. Désormais, ils peuvent également demander des résultats liés au Web fournis par Google et Bing.

L’entreprise a déclaré qu’elle rendait également la génération d’images plus rapide. En outre, les utilisateurs peuvent demander à Meta AI d’animer une image ou de la transformer en GIF. Les utilisateurs peuvent voir l’outil d’IA modifier l’image en temps réel pendant qu’ils tapent. L’entreprise a également travaillé à l’amélioration de la qualité des photos générées par l’IA.

Les outils de génération d’images alimentés par l’IA ne parviennent pas à épeler les mots. Meta affirme que son nouveau modèle a également apporté des améliorations dans ce domaine.

Meta adopte l’approche consistant à rendre Meta AI disponible dans le plus grand nombre d’endroits possible. Le chatbot est disponible dans la barre de recherche, dans les discussions individuelles et de groupe, et même dans le fil d’actualité.

L’entreprise a déclaré que vous pouvez poser des questions liées aux publications dans votre flux Facebook. Par exemple, si vous voyez une photo d’une aurore boréale, vous pouvez demander à Meta AI de vous suggérer la meilleure période pour visiter l’Islande et voir les aurores boréales.