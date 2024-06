OpenAI et Color Health : Révolutionner les soins contre le cancer

OpenAI a confirmé un partenariat avec Color Health pour contribuer à l’amélioration des soins contre le cancer en accélérant le processus de traitement des patients atteints de cette maladie.

Une mise à jour du blog de l’entreprise détaille l’étendue de la collaboration qui a conduit à la création d’un assistant IA pour aider les médecins à élaborer un dépistage personnalisé du cancer et des plans de traitement sur mesure, dans le but de réduire de manière significative les retards dans les soins.

Le copilot IA de Color Health, basé sur GPT-4o, identifiera les diagnostics manquants afin d’aider les prestataires de soins de santé à prendre des décisions fondées sur des preuves. Des tests ont montré que les médecins utilisant le copilote identifiaient quatre fois plus de laboratoires et de tests manquants que ceux qui n’utilisaient pas l’assistant.

Color vise à fournir des plans de dépistage générés par l’IA à plus de 200 000 patients d’ici la fin de l’année.

Rendre l’expertise en cancérologie accessible grâce à OpenAI

Le prestataire de soins a commencé à travailler avec OpenAI en 2013 afin d’améliorer les dispositions relatives aux soins aux patients atteints de cancer en examinant minutieusement les données des patients dont le format n’est pas cohérent, en analysant des lignes directrices approfondies en matière de soins de santé, en veillant à ce que la confidentialité des données des patients soit protégée, et bien plus encore.

L’entreprise a pu utiliser les avancées des modèles Chat GPT-4 et GPT-4o d’OpenAI pour effectuer des tâches lourdes et complexes telles que l’extraction de données clés à partir de PDF détaillés remplis de diagrammes compliqués détaillant des parcours de soins spécifiques. Le modèle GPT-4 Vision s’est avéré efficace pour interpréter les diagrammes complexes.

Othman Laraki, PDG de Color Health, a déclaré : « La vision de Color est de rendre l’expertise sur le cancer accessible au moment où elle peut avoir le plus grand impact sur les décisions de santé du patient ». Et de poursuivre : « En tant qu’entreprise de soins de santé, la technologie qui améliore l’accès et l’équité doit aller de pair avec la technologie qui soutient la sécurité et la confidentialité des patients. Les normes de protection des données d’OpenAI, conformes à l’HIPAA, sont essentielles ».

Pour les patients atteints de cancer et les professionnels chargés de les soigner, chaque heure et chaque jour comptent, tout comme chaque retard est coûteux. Les patients dont les traitements sont retardés de seulement quatre semaines courent un risque de mortalité de 6 à 13 % plus élevé, ce qui signifie que le copilote IA de Color et le partenariat étroit avec Open AI peuvent faire une grande différence dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.