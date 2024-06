Apple annonce qu’elle publiera la version bêta 2 d’iOS 18 pour les développeurs aujourd’hui

Les week-ends sont souvent synonymes de détente et de temps libre, mais certains utilisateurs d’iPhone ont attendu avec impatience ce lundi 24 juin, date à laquelle Apple sortira la deuxième version bêta développeur d’iOS 18.

Apple a annoncé que cette mise à jour introduira deux nouvelles fonctionnalités absentes de la première version bêta : la duplication d’écran de l’iPhone et le partage d’écran avec SharePlay.

iPhone Mirroring permet aux utilisateurs de dupliquer l’affichage de leur iPhone sur leur Mac. Ainsi, les notifications de l’iPhone apparaîtront sur le Mac, et vous pourrez glisser-déposer des fichiers entre les deux appareils. Apple décrit le partage d’écran SharePlay comme une amélioration des capacités de partage d’écran. Vous pourrez dessiner sur l’écran de quelqu’un d’autre pour lui montrer ce qu’il peut faire, ou contrôler son écran et effectuer des actions à sa place.

En plus de ces fonctionnalités, la mise à jour corrigera certains des bugs présents dans la première version bêta d’iOS 18. Cependant, les fonctionnalités d’Apple Intelligence présentées lors de la WWDC plus tôt ce mois-ci ne seront pas encore disponibles dans cette version bêta. De même, les améliorations non liées à l’IA de Siri ne sont pas encore incluses dans iOS 18 developer beta. Cela pourrait changer avec la mise à jour de lundi.

En plus de la bêta développeur d’iOS 18, Apple pourrait également publier les secondes versions bêta pour iPadOS, macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 et watchOS 11 ce lundi. Les versions bêta publiques seront disponibles en juillet, et les fonctionnalités Apple Intelligence devraient apparaître dans les versions bêta appropriées cet été.

Comment installer la bêta développeur d’iOS 18 ?

Bonne nouvelle pour ceux qui veulent installer la bêta développeur d’iOS 18 : vous n’avez plus besoin de payer 99 euros pour devenir développeur certifié chez Apple. Avant d’installer la bêta, pensez à sauvegarder vos données.

Pour installer la bêta :

Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Touchez la barre Mises à jour bêta en haut de l’écran. Sélectionnez la bêta développeur d’iOS 18. Revenez en arrière et vous devriez voir l’option pour installer la bêta.

Si vous avez déjà installé la première bêta développeur d’iOS 18, allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle lundi après-midi pour vérifier si la deuxième bêta est prête à être installée.

Pour ceux qui n’ont jamais utilisé de logiciel bêta, il peut être judicieux d’attendre la version finale et stable d’iOS 18 en septembre.