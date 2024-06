iOS 18 : Découvrez les nouveautés révolutionnaires de Apple Intelligence

Après des mois de teasing, Apple a enfin dévoilé iOS 18 lors de l’ouverture de la WWDC du 10 juin. Présentée comme la « plus grande mise à jour de tous les temps » pour iOS, cette version semble tenir ses promesses, en particulier avec une section entièrement dédiée à l’IA, désormais appelée Apple Intelligence, destinée à améliorer l’iPhone et le reste de la gamme Apple.

Plus précisément, nous avons eu droit à de nouvelles fonctionnalités sur iOS qui n’étaient auparavant disponibles que sur Android, ainsi qu’à plusieurs autres qui remettent Apple dans la course à l’armement en matière d’IA des années 2020. Certaines sont simplement agréables à utiliser, tandis que d’autres pourraient changer complètement la façon dont vous utilisez votre appareil.

Si vous avez manqué la WWDC — ou si vous n’avez pas 2 heures à consacrer à un long discours marketing — ne vous inquiétez pas.

Voici les 10 nouveautés d’iOS 18 que vous voudrez essayer dès le premier jour.

1. Siri et l’Apple Intelligence : un assistant personnel surpuissant pour iOS 18

Depuis des années, l’intelligence de Siri laisse à désirer. Les utilisateurs ont dû l’abreuver de phrases toutes faites pour allumer leurs lumières, ce qui était encore plus pénible avec l’Apple Watch. Heureusement, le nouveau Siri surpuissant comprendra mieux la voix et les intentions de l’utilisateur. Siri se souviendra du contexte conversationnel précédent et fonctionnera avec n’importe quelle application. Il dispose même d’un voyant lumineux enveloppant, moins gênant visuellement, qui rappelle celui de Google Assistant sur le bord inférieur de l’écran.

Que peut-on faire avec cette puissance ? La WWDC propose quelques démonstrations, des plus simples aux plus complexes. Vous pouvez lui demander de trouver des photos d’un ami portant un vêtement spécifique, puis de modifier cette photo et de l’ajouter à une note existante. Vous pouvez également planifier un déjeuner avec votre mère avant qu’elle n’arrive de l’aéroport, en recoupant les textes précédents concernant les réservations pour le dîner, les données de vol actuelles, les heures d’ouverture des restaurants, la durée du tajet jusqu’à ce restaurant et les événements conflictuels dans votre emploi du temps. Siri peut également manipuler plusieurs applications natives sans les ouvrir, et Apple affirme que Siri s’intègre également à des applications tierces.

Quelques mises en garde — quelque peu décevantes — s’imposent ici. Tout d’abord, iOS 18 dans son ensemble sera disponible sur les mêmes appareils qu’iOS 17, mais les grandes fonctionnalités d’Apple Intelligence seront essentiellement réservées à l’iPhone 15 Pro et aux versions ultérieures. Deuxièmement, Apple Intelligence ne sera disponible que sous une forme limitée, en bêta, à l’automne 2024, la salle de presse d’Apple révélant que d’autres fonctionnalités seront déployées au cours de l’année à venir.

2. Personnalisation de l’écran d’accueil

Réjouissez-vous, utilisateurs d’Apple. En 2024, nous pourrons enfin faire ce qu’Android permet à ses utilisateurs de faire depuis plus d’une décennie : personnaliser l’emplacement des icônes des applications sur l’écran d’accueil. Les applications peuvent désormais être déplacées rapidement où vous le souhaitez grâce à la possibilité de faire glisser des rangées entières d’applications.

Vous pouvez également choisir la palette de couleurs de vos applications. Si vous voulez du rose vif ou du jaune livide, le monde vous appartient, mon ami. Vous pourrez le faire à partir d’une roue des couleurs ou régler les applications pour qu’elles s’harmonisent automatiquement avec les couleurs de l’image d’arrière-plan de l’écran d’accueil. Si vous n’aimez pas les sélections automatiques, vous pouvez utiliser l’outil de sélection des couleurs intégré pour choisir une teinte spécifique à partir de cette image d’arrière-plan.

Les adeptes du mode sombre n’auront plus à subir les applications récalcitrantes dont le logo est d’un blanc aveuglant, car vous pourrez leur attribuer un champ plus sombre et plus cohérent ou, à l’inverse, un champ blanc. Il semble que vous puissiez rendre ce réglage automatique afin qu’il suive vos propres paramètres de mode sombre ou clair chaque fois qu’ils changent. Toutes ces options de réglage sont accessibles en quelques clics, ce qui permet de revenir facilement sur les changements si le rouge virulent que vous avez choisi ne vous convient plus.

3. Verrouillage et masquage des applications sensibles

Nous avons tous des applications sensibles et des personnes en qui nous n’avons pas entièrement confiance. Il est donc logique de limiter ce qu’elles peuvent faire lorsque nous leur confions notre téléphone. La nouvelle fonction de verrouillage des apps cache les apps de votre choix derrière Face ID ou votre code d’accès. En outre, le contenu des applications verrouillées n’apparaîtra pas dans les autres zones de votre téléphone, telles que les notifications et la recherche, de sorte qu’un fouineur peu méfiant ne pourra pas contourner le problème.

Il se peut que vous deviez aller plus loin en masquant une application. Les applications masquées disparaîtront de l’écran d’accueil et vous ne pourrez y accéder qu’à partir du dossier d’applications masquées de la bibliothèque d’applications. Le déverrouillage avec Face ID est le seul moyen de les ouvrir ou de voir quelles applications sont cachées en premier lieu. Tout comme les apps verrouillées, les apps cachées ne trahiront aucun de leurs contenus dans les recherches, les notifications et les autres zones accessibles en dehors de l’app. En fait, l’application elle-même n’apparaîtra même pas dans les résultats de recherche.

Le seul inconvénient auquel on peut penser est que le dossier des applications cachées est visible par toute personne ayant accès à votre téléphone. Par conséquent, si vous cachez des applications — quelles qu’en soient les raisons —, il suffira d’un coup d’œil accidentel à la Bibliothèque d’applications pour s’en rendre compte.

4. Centre de contrôle personnalisable dans iOS 18

Le centre de contrôle a toujours été un point fort d’iOS. Il est très facile d’accéder aux réglages rapides tout en regardant, par exemple, une vidéo YouTube, mais il souffre cruellement d’un manque de personnalisation. Vous pouvez aller dans Réglages pour ajouter ou supprimer des éléments, mais c’est à peu près tout. C’est là qu’intervient la refonte complète d’iOS 18.

Tout d’abord, le Centre de contrôle est désormais divisé en groupes. Vous pouvez placer vos commandes quotidiennes préférées dans la première section. Ensuite, un glissement vers le haut permet d’accéder aux commandes multimédias. Un autre glissement permet d’accéder au centre de contrôle de la maison. Plutôt que de devoir effectuer plusieurs balayages pour atteindre le groupe de commandes souhaité, un balayage lent et continu vous y conduira.

La personnalisation est le mot d’ordre ici. En appuyant sur le bouton Plus en haut à gauche, vous pouvez ajouter, supprimer, déplacer ou redimensionner les widgets de contrôle à votre guise. Ceux qui disposent du bouton Action de l’iPhone 15 Pro peuvent assigner des commandes spécifiques à une pression sur un bouton. En outre, les développeurs d’applications tierces peuvent configurer leurs propres commandes, de sorte qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser les utilitaires Apple dépouillés du Centre de contrôle. Dernier petit bonus : vous pouvez enfin modifier les commandes de la lampe de poche et de l’appareil photo sur l’écran d’accueil pour les adapter à vos besoins.

5. Organisation améliorée des photos

L’application Photos de l’iPhone était déjà excellente, et iOS 18 vise à la fois à la simplifier et à en étoffer les fonctionnalités. Tout d’abord, l’application Photos se dote d’une nouvelle vue unifiée qui combine Pour vous, Albums et Recherche avec la grille de photos habituelle, de sorte que vous puissiez tout faire à partir de la première page. Il y a également un nouveau bouton de filtre qui vous permet, par exemple, d’ignorer toutes vos très nombreuses captures d’écran.

Les collections organisent désormais vos photos en catégories automatiques plus utiles, telles que les photos prises un jour donné, avec des personnes données et lors de voyages spécifiques. Si vous souhaitez partager toutes les photos d’une collection, il vous suffit de naviguer jusqu’à celle-ci et d’appuyer sur le bouton Partager. L’onglet Personnes regroupe désormais les personnes qui apparaissent le plus souvent sur les photos, telles que les membres de la famille proche. Si vous n’aimez pas tout cela, vous pouvez créer vos propres collections épinglées (en fait, les albums d’iOS 17) de la même manière que vous en avez l’habitude.

Outre le nouveau Carrousel, qui est essentiellement une version améliorée de l’onglet Pour vous, certaines des plus grandes mises à jour proviennent d’Apple Intelligence. Nous disposons enfin d’un outil de nettoyage, équivalent à la Gomme magique de Google Photo, et vous pouvez rechercher des photos spécifiques ou même des moments précis dans une vidéo en utilisant un langage naturel plutôt que des mots-clés guindés. Mais la fonctionnalité la plus intéressante est sans doute la possibilité de demander à l’application Photos de créer intelligemment un diaporama accompagné d’une musique de fond appropriée — même s’il faut garder à l’esprit que certaines de ces fonctionnalités d’intelligence artificielle seront probablement réservées à l’iPhone 15 Pro et aux versions ultérieures.

6. iMessage enrichi

iMessage est une excellente messagerie de base, mais elle fait pâle figure face à des plateformes aussi riches en fonctionnalités que WhatsApp. Dans iOS 18, iMessage bénéficie peut-être de l’une des plus importantes mises à jour à ce jour. Outre la prise en charge de RCS pour la messagerie des utilisateurs Android, nous disposons désormais d’emojis de réaction Tapback plus complets et polyvalents, d’options de formatage de base des messages comme l’italique et, enfin, de la possibilité de programmer des messages texte avec Envoyer plus tard.

Apple Intelligence ajoute les Genmoji pour que vous puissiez créer à la volée la réaction Tapback ou l’autocollant parfait. iMessage vous permet également d’ajouter des effets de texte, tels que l’explosion de la phrase « époustouflant », entre autres. Par ailleurs, vous souvenez-vous que l’iPhone 14 avait inauguré la possibilité d’appeler à l’aide par satellite ? Cette option a été étendue à l’envoi d’iMessage et de SMS ordinaires par satellite à des amis et à la famille, avec des réactions Tapback, des emoji et un chiffrement de bout en bout.

Cette option sera très utile si vous n’avez pas de signal en cas d’urgence et que vous souhaitez contacter des membres de votre famille plutôt que les services d’urgence ou l’assistance routière. Il s’agit également d’un complément agréable lorsque vous vous trouvez dans une zone morte et que vous ne voulez pas manquer une bonne conversation. N’oubliez pas, cependant, qu’Apple a payé la facture pour sa connectivité satellite SOS propriétaire et qu’elle fera probablement payer ce privilège à l’avenir.

7. Mail et Safari optimisés

Mail organise intelligemment vos emails et Safari introduit Highlights pour extraire les informations importantes d’une page. Le mode Lecture bénéficie d’un résumé automatique et d’une table des matières pour naviguer plus facilement.

8. Nouvelle application de gestion des mots de passe pour iOS 18

La fonction Trousseau native d’Apple avait de nombreux atouts : elle offrait un moyen transparent de saisir des mots de passe, des codes 2FA, des clés de passe, et de vérifier automatiquement les mots de passe réutilisés ou compromis. Rien d’extraordinaire, mais tous les composants essentiels d’un bon gestionnaire de mots de passe.

Le seul problème majeur est que si Trousseau est excellent, l’absence d’une application dédiée aux mots de passe ne l’est pas. Vous deviez naviguer fastidieusement dans vos Paramètres pour ne serait-ce que copier un mot de passe pour un site web spécifique. Heureusement, vous n’aurez plus à vous soucier de cela, car le Trousseau obtient sa propre application séparée afin que vous puissiez y accéder avec la même commodité que d’autres gestionnaires de mots de passe comme Bitwarden, 1Password, et Dashlane.

Jusqu’à présent, la nouvelle application Passwords semble être une version améliorée, bien que délogée, de la section Mots de passe existante dans l’application Paramètres. Le seul ajout majeur est la séparation des mots de passe en catégories et en groupes, mais au moins les mots de passe Wi-Fi seront plus faciles à partager. Au lieu de devoir ouvrir les paramètres Wi-Fi et copier manuellement le mot de passe, vous pouvez l’extraire de la section Mots de passe en quelques clics.

9. Randonnées guidées par la voix

Apple Plans introduit des directions guidées par la voix pour les randonnées, permettant de profiter de la nature sans regarder constamment son téléphone. Vous pourrez également télécharger des itinéraires hors ligne et créer des parcours personnalisés.

10. Transcription audio en direct

iOS 18 permettra de transcrire des appels en direct, avec notification de l’enregistrement pour les interlocuteurs. Les conversations pourront être transcrites directement dans l’application Notes, facilitant la prise de minutes de réunion. Des fonctionnalités supplémentaires de transcription pourraient être ajoutées ultérieurement.