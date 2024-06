Accueil » Galaxy Buds 3 : Design révélé et lancement imminent avant le Galaxy Unpacked

En pleine vague de fuites, une nouvelle révélation concernant les Galaxy Buds 3 de Samsung a fait surface, dévoilant des images plus nettes et détaillées. Ces clichés confirment non seulement le design des Galaxy Buds 3 non-Pro, mais suggèrent également un lancement imminent, potentiellement avant l’événement Unpacked de Samsung prévu le 10 juillet.

Les Galaxy Buds 3 arborent un nouveau design, rappelant les AirPods 3 et AirPods Pro 2 d’Apple, ainsi que d’autres écouteurs à tige sur le marché. Ce changement pourrait améliorer le confort tout au long de la journée.

Les spéculations suggèrent une amélioration significative des performances audio, marquée par la présence du logo AKG, partenaire de longue date de Samsung en ingénierie acoustique. Cette collaboration pourrait apporter des innovations plus sophistiquées dans le domaine audio.

La boîte des Galaxy Buds 3, qui a récemment fuité, révèle que ces écouteurs supporteront la technologie de charge rapide et offriront jusqu’à 6 heures d’écoute ininterrompue entre 2 charges complètes. Cette autonomie représente une amélioration par rapport aux 5 heures des Galaxy Buds 2 avec la suppression active du bruit (ANC) activée, bien que ce soit une légère baisse comparée aux 7,5 heures sans ANC des Buds 2.

Suppression active du bruit et prix des Galaxy Buds 3

Il reste encore incertain si les Galaxy Buds 3 seront équipés de la technologie ANC, bien que cela semble probable après le lancement des Galaxy Buds FE, dotés de cette fonctionnalité. Quant au prix, les estimations placent les Galaxy Buds 3 Pro à environ 200 dollars et la version non-Pro à environ 150 dollars. Pour rappel, les Galaxy Buds 2 Pro sont généralement disponibles à 199 euros.

Les Galaxy Buds 3 de Samsung se préparent à entrer en compétition pour le titre des meilleurs écouteurs sans fil de 2024, avec des améliorations attendues en matière de qualité sonore, de suppression active du bruit, d’autonomie et de fonctionnalités IA. Nous devrions obtenir des réponses définitives très bientôt, alors que la date de l’événement Unpacked approche.