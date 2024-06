Galaxy Unpacked 2024 : Samsung dévoilera ses nouveaux produits le 10 juillet

Ces dernières semaines ont été marquées par des spéculations et des fuites autour de l’événement estival Galaxy Unpacked 2024 de Samsung. Nous avons une idée assez précise de ce que nous pouvons attendre aux smartphones pliables Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, de la série Galaxy Watch 7 et de tout ce que Samsung prévoit de lancer. La seule pièce manquante au puzzle était une confirmation de la date de l’événement — jusqu’à présent.

Evan Blass (@evleaks sur X/Twitter) a partagé un GIF de ce qui semble être la bannière officielle du Galaxy Unpacked, provenant probablement du site Web de Samsung Corée. Bien que cette bannière ne soit pas actuellement visible en ligne, elle donne de la crédibilité aux détails de la rumeur que nous avons recueillis.

Selon la bannière, l’événement Galaxy Unpacked 2024 aura lieu le 10 juillet, à partir de 22 heures, heure de Corée, ce qui correspond à 15 heures, heure de Paris.

Ce compte à rebours semble faire partie d’un site Web de Samsung, qui n’a pas encore été mis en ligne. Il faut s’attendre à ce que Samsung le mette en ligne d’un moment à l’autre.

Galaxy AI au coeur des annonces du Galaxy Unpacked 2024

Les ombres projetées par la boîte rotative constituent un autre élément intéressant du GIF. L’une des ombres représente le symbole de Galaxy AI, ce qui laisse présager que Galaxy AI occupera une place importante dans les nouvelles versions. L’autre ombre ressemble à la Tour Eiffel, ce qui correspond aux rumeurs précédentes suggérant que l’événement aura lieu à Paris.

Comme il ne reste plus que trois semaines avant l’événement, nous nous attendons à ce que Samsung l’annonce officiellement d’un moment à l’autre. Alors que les autres produits semblent être des améliorations progressives par rapport à leurs prédécesseurs, nous sommes impatients d’obtenir enfin plus d’informations sur le Galaxy Ring lors de l’événement.