VPN by Google : Nouvelle version déployée pour les Pixel 7 et Pixel 8

Google a récemment annoncé la sortie de la dernière version du VPN by Google pour la gamme de smartphones Pixel, désormais disponible pour les appareils Pixel 7, 7 Pro, 7a, et Fold après un déploiement initial pour la série Pixel 8. Cette mise à jour ne nécessite pas l’installation d’Android 14 QPR3, la rendant accessible à un plus grand nombre d’utilisateurs.

Avec l’arrêt imminent de VPN Google One prévu pour le 20 juin, Google introduit un nouveau service VPN autonome pour les utilisateurs de la série Pixel 7. Selon 9to5Google, cette mise à jour marque une transition significative du VPN basé sur abonnement Google One vers un service VPN intégré directement aux appareils Pixel.

La nouvelle version du VPN, apparue pour la première fois avec la série Pixel 8 en octobre, offre une meilleure intégration et un système de notifications plus épuré. Les utilisateurs remarqueront l’absence de la notification persistante « 1″, remplacée par une simple icône de clé dans la barre de statut pour indiquer une connexion VPN active.

La mise à jour comprend également un rebranding du service de « VPN by Google One » à « VPN by Google ». Une nouvelle icône de bouclier bleu avec un « G » au centre a été introduite. Cette icône sera visible dans le menu Paramètres sous Réseau & Internet, puis VPN, ainsi que dans la vue multitâche des applications récentes.

Par ailleurs, bien que le VPN by Google pour la série Pixel offre une confidentialité et une sécurité accrues aux utilisateurs du Google Pixel, il ne permet pas aux utilisateurs de sélectionner des emplacements de serveur spécifiques, ce qui peut limiter sa capacité à débloquer le contenu géo-restreint. Il manque également de fonctionnalités avancées telles qu’un kill switch, le tunneling fractionné ou la prise en charge du torrenting.

Détails de la version et installation de VPN by Google

La version 1.0.635841321 est déployée comme une mise à jour sur le Play Store pour les Pixel 8, 8 Pro et 8a. Les utilisateurs sous Android 14 QPR2, qui n’ont pas encore reçu la mise à jour QPR3/Feature Drop de Juin, peuvent toujours installer la mise à jour directement depuis le Play Store. Les premiers tests ont confirmé que le VPN fonctionne parfaitement avec cette mise à jour.

Actuellement, le VPN by Google est disponible dans de nombreux pays, dont l’Autriche, le Japon, l’Australie, le Mexique, la Belgique, les Pays-Bas, le Canada, la Norvège, le Danemark, la Corée du Sud, la Finlande, l’Espagne, la France, la Suède, l’Allemagne, la Suisse, l’Islande, Taïwan, l’Irlande, le Royaume-Uni, l’Italie, et les États-Unis.

Grâce à cette mise à jour, Google continue d’améliorer l’expérience VPN pour les utilisateurs de Pixel, garantissant un accès internet sécurisé et privé dans diverses régions sans nécessiter la dernière mise à jour d’Android.