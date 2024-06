OpenAI utilisera les puces d’Oracle pour davantage de calculs d’IA

OpenAI, Microsoft et Oracle s’unissent pour augmenter la capacité de calcul nécessaire au fonctionnement de ChatGPT. Dans le cadre d’un partenariat annoncé cette semaine, les trois entreprises collaborent afin qu’OpenAI puisse utiliser la plateforme Azure AI de Microsoft sur l’infrastructure d’Oracle.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, n’a pas caché que son entreprise a besoin de beaucoup plus d’infrastructures pour alimenter ses services. Il a même discuté de la possibilité de lever des milliards de dollars pour un projet de puces IA. Dans le communiqué de presse sur l’accord avec Oracle cette semaine, il a déclaré que les puces d’Oracle « permettront à OpenAI de continuer à se développer ».

Jusqu’à présent, OpenAI s’est entièrement appuyée sur Microsoft pour ses besoins en calcul. En retour, Microsoft a investi 13 milliards de dollars pour une participation de 49 % dans la filiale à but lucratif d’OpenAI et le droit exclusif de licencier commercialement sa technologie.

Cependant, comme le montre cet accord avec Oracle, OpenAI a besoin de plus de calcul que ce que Microsoft peut fournir seul pour répondre à la demande et éviter les pannes futures de ChatGPT.

Microsoft et OpenAI sont manifestement sensibles à la manière dont cet accord avec Oracle est perçu.

Un partenariat avec Oracle qui peut tendre les relations entre Microsoft et OpenAI

Mercredi, OpenAI a publié une déclaration de suivi affirmant que « notre relation stratégique avec Microsoft reste inchangée » et que le nouveau partenariat « permet à OpenAI d’utiliser la plateforme Azure AI sur l’infrastructure OCI pour les besoins d’inférence et autres ». Pour information, l’inférence fait référence à l’exécution de modèles IA en production via des applications comme ChatGPT.

OpenAI a également précisé que la pré-formation de ses modèles de pointe « continue de se faire sur des supercalculateurs construits en partenariat avec Microsoft ». Il y a un autre niveau de gêne à ce que OpenAI et Oracle travaillent ensemble : Oracle fournit également une infrastructure à xAI, le rival d’OpenAI fondé par Elon Musk.