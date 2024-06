L’application Apple Passwords fonctionnera avec Chrome et Edge

Apple a fait sensation lors de la WWDC 2024 en introduisant plusieurs nouvelles fonctionnalités, mais c’est l’application Passwords qui a particulièrement retenu l’attention. Après des applaudissements enthousiastes pour l’application Calculatrice sur iPad, le public a également montré un grand intérêt pour Passwords.

Cette nouvelle application permet de gérer facilement et en toute sécurité ses mots de passe en dehors des paramètres du trousseau iCloud.

Passwords est désormais disponible sur Mac, iPhone, iPad et Vision Pro. Elle offre un espace sécurisé pour stocker les identifiants et mots de passe, nécessitant une authentification par Face ID, Touch ID ou un mot de passe pour y accéder. Toujours gratuite, cette application s’impose comme un véritable concurrent des gestionnaires de mots de passe tels que LastPass et 1Password.

Compatibilité avec les navigateurs tiers de Passwords

Contrairement aux craintes initiales, Passwords ne se limite pas à Safari. Apple a inclus une extension pour navigateurs tiers, notamment Google Chrome et Microsoft Edge, via l’extension iCloud. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de l’expérience de remplissage automatique, même s’ils préfèrent utiliser un autre navigateur que Safari.

L’interface de Passwords est intuitive, offrant une liste complète de tous les identifiants ou les classant par catégories. L’application permet également de stocker les réseaux Wi-Fi et supporte les Passkeys (Codes d’accès) et les codes de validation à deux facteurs (2FA). De plus, il est possible d’importer une bibliothèque de codes 2FA d’autres services, comme Google Authenticator.

Partage de groupes et barre de menus

Passwords propose une fonctionnalité de partage de groupes, idéale pour partager des identifiants de services de streaming avec la famille. Plus besoin de copier et coller individuellement chaque mot de passe. De plus, une icône dans la barre de menus de Mac permet un accès rapide aux mots de passe. Il suffit de cliquer sur l’icône, de s’authentifier, puis de rechercher l’identifiant nécessaire pour le copier-coller rapidement.

Comme avec le trousseau iCloud, Passwords avertit l’utilisateur en cas de mots de passe réutilisés, compromis ou divulgués, et suggère de les changer. Les identifiants sont synchronisés sur tous les appareils Apple via l’application Passwords pour macOS, iOS, iPadOS et visionOS, et peuvent également être accessibles sur Windows via le Web.

Enfin, Passwords sera disponible gratuitement plus tard en 2024, nécessitant uniquement un compte Apple.