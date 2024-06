Google Messages intègre Gemini avec un bouton dédié pour simplifier l’accès

Google expérimente une nouvelle méthode pour accéder à Gemini, son chatbot basé sur un Large Language Model (LLM), directement depuis l’application Google Messages.

Le géant technologique teste un bouton dédié qui permettrait aux utilisateurs d’accéder directement à l’écran de conversation avec Gemini, simplifiant ainsi le processus actuel.

Actuellement, pour commencer une conversation avec Gemini dans Google Messages, il faut d’abord appuyer sur le bouton « Commencer une discussion », puis sélectionner Gemini parmi les options disponibles. La nouvelle fonctionnalité, découverte dans la version de l’application messages. android_20240610_01_RC00 lors d’une analyse d’un APK, introduirait un bouton avec le logo de Gemini juste au-dessus du bouton « Commencer une discussion ». En appuyant sur ce nouveau bouton, l’interface de conversation avec Gemini s’ouvrirait immédiatement, permettant aux utilisateurs de saisir leurs requêtes sans délai.

Comme illustré dans les captures d’écran ci-dessus, le nouveau bouton Gemini est nettement plus petit que le bouton « Commencer une discussion » existant. On ne sait pas encore si cette différence de taille est un choix de conception délibéré ou un bug non intentionnel.

Bien que la suppression d’une seule étape puisse sembler un ajustement mineur, cela pourrait avoir un impact significatif sur l’interaction des utilisateurs avec Gemini. En rendant le chatbot plus accessible et visible, Google pourrait encourager davantage d’utilisateurs à interagir avec Gemini et à explorer ses capacités.

L’intégration de Gemini dans l’écosystème de Google autre que Google Messages

Ce changement s’inscrit dans les efforts plus larges de Google pour intégrer Gemini dans son écosystème de produits. La société a déjà introduit Gemini dans diverses applications et services, y compris Gemini 1.5 Pro dans Gemini Advanced et l’extension Gemini pour YouTube Music. L’ajout d’un bouton dédié dans Google Messages renforce encore l’engagement de Google à faire de Gemini un élément central de l’expérience utilisateur.

Pour le moment, le nouveau bouton Gemini n’a pas encore été déployé pour les utilisateurs bêta, mais il devrait apparaître bientôt dans l’application. Avec cette mise à jour, Google pourrait viser à rendre les conversations avec Gemini plus fluides et intuitives, encourageant ainsi une adoption et une utilisation accrues de son chatbot IA.