WWDC 2024 : Apple dévoilera l’application Passwords pour une gestion simplifiée des mots de passe

Apple a longtemps offert une solution simple pour enregistrer les noms d’utilisateur et les mots de passe grâce au Trousseau iCloud, permettant même leur synchronisation entre les appareils pour des connexions faciles. Cependant, Apple pourrait bientôt consacrer une application entière à la gestion des mots de passe sur toutes ses plateformes.

D’après Mark Gurman de Bloomberg, Apple dévoilera une nouvelle application nommée Passwords lors de la WWDC 2024. Cette application fera partie d’iOS 18, d’iPadOS 18 et de macOS 15. À l’instar du Trousseau iCloud, cette application dédiée pourra « générer des mots de passe et les gérer ».

Sur iOS et iPadOS, elle quittera les Paramètres pour devenir une application indépendante, tandis que sur Mac, elle se détachera des Paramètres de Safari pour devenir une application dédiée. Trousseau iCloud restera le cœur de cette nouvelle expérience.

L’application Passwords sera une solution tout-en-un pour la gestion des mots de passe sur les appareils Apple, organisée en différentes catégories. Elle prendra en charge les connexions standard, les mots de passe, les réseaux Wi-Fi enregistrés et les passkeys utilisant Touch ID ou Face ID. En lançant une application dédiée, Apple se positionnera plus directement face à des services tiers comme LastPass, Aura et 1Password.

Comme ces services, la solution Passwords d’Apple devrait permettre l’import de mots de passe, encourageant ainsi les utilisateurs à opter pour celle intégrée au cœur des plateformes Apple.

Une compatibilité étendue

Le rapport indique également que Passwords fonctionnera sur Vision Pro – rappelons que l’ordinateur spatial à 3 500 dollars prend déjà en charge Trousseau iCloud pour le remplissage automatique — ainsi que sur les ordinateurs Windows. Il n’est pas clair s’il s’agira d’une application formelle ou d’une expérience web pour ces derniers. Quoi qu’il en soit, l’application offrira la possibilité de remplir automatiquement les connexions et mots de passe sur ces appareils.

En tant qu’utilisateur de Trousseau iCloud, j’apprécie déjà le fait qu’il fonctionne sur plusieurs plateformes, et une application dédiée pourrait faciliter encore plus leur gestion. Si je cherche un mot de passe, il sera plus facile d’ouvrir une application et de s’authentifier plutôt que de plonger dans les paramètres. Ce serait intéressant de voir si de nouvelles fonctionnalités seront déployées, comme la possibilité de mettre à jour automatiquement les connexions ou les mots de passe après un certain temps. Mais cela reste spéculatif pour le moment.

Un futur révélé à la WWDC 2024

Apple devrait dévoiler l’application Passwords ainsi qu’un grand nombre d’autres nouveautés lors de son discours d’ouverture de la WWDC 2024. Une grande partie de l’accent sera probablement mis sur l’intégration de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) pour toutes les plateformes d’Apple — iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS et visionOS.

Nous en saurons plus le 10 juin 2024.