ChatGPT-4o : Créez des jeux HTML5 en quelques minutes sans codage

De la génération d’images de tout ce que votre esprit peut imaginer aux générateurs de vidéos, l’intelligence artificielle a apparemment franchi un nouveau palier en découvrant la capacité de générer des jeux HTML5.

Construire un jeu n’est pas une mince affaire, même pour ceux qui ont des années d’expérience et de formation, mais il a été prouvé que l’IA peut créer de petits jeux HTML5 interactifs en quelques minutes, sans aucune connaissance en matière de codage.

C’est ce qu’a découvert Pierrick Chavellier, un artiste de l’IA, qui s’est rendu sur la plateforme X (anciennement Twitter) pour expliquer comment cela était possible à l’aide de ChatGPT-4o, décrivant le logiciel OpenAI comme étant « insensé ».

Il utilise d’autres outils comme Photoshop et Illustrator, ainsi que l’autre outil d’IA MidJourney pour rendre possible un mini-jeu entièrement fonctionnel. Ce n’est qu’un petit jeu, mais il montre qu’il est possible de l’améliorer chaque fois que l’IA s’étend et se développe.

Comment développer un jeu HTML5 d’IA avec ChatGPT ?

Au lieu de créer les sprites de marche ou de course dans un générateur d’images, le créateur s’est rendu sur un site externe pour télécharger un site vectoriel du personnage. Les sprites ont ensuite été préparés et exportés dans plusieurs formats à l’aide d’Illustrator.

Le créateur lié à l’IA a ensuite utilisé MidJourney pour générer un arrière-plan de jeu approprié, en lui demandant simplement de répondre à une question du type : Asset de jeu, forêt, élément de forêt.

C’est alors qu’intervient la magie de ChatGPT. Chevallier explique qu’il a donné au chatbot et à l’assistance virtuelle « toutes les instructions détaillées de ce que je veux et des médias que j’ai déjà préparés ».

En quelques minutes, une page HTML vous est renvoyée, ce qui aurait dû donner lieu à un petit jeu HMTL5 Canvas.