Telegram introduit des effets de message animés et plus de nouvelles fonctionnalités

Outre l’arrivée de Copilot, la populaire application de messagerie, Telegram, a récemment annoncé une série de nouvelles fonctionnalités captivantes pour améliorer l’expérience de chat. Ces mises à jour ont été dévoilées la semaine dernière via un post sur le blog de la plateforme.

La nouveauté la plus importante est l’introduction des effets de message animés. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des animations ludiques à leurs messages, allant des cœurs aux flammes, ainsi qu’une variété d’autres options amusantes. Ces effets se déclenchent lorsque le destinataire ouvre le message, ajoutant une couche supplémentaire d’expression et de personnalité aux conversations.

Les abonnés à Telegram Premium auront accès à une sélection encore plus large d’effets animés, tandis que les utilisateurs non Premium seront limités à six effets.

Améliorations des légendes de médias sur Telegram

Au-delà des messages animés, Telegram a apporté des améliorations significatives aux légendes de médias. Les utilisateurs ont maintenant la possibilité de positionner les légendes au-dessus des médias, ce qui est particulièrement utile pour les mèmes et les images où la légende est essentielle à la compréhension du contenu.

Pour ceux qui interagissent fréquemment avec des numéros de téléphone dans les discussions, Telegram a simplifié le processus. En appuyant sur un numéro de téléphone, un menu pratique apparaît avec des options rapides pour envoyer un message, initier un appel ou ajouter le numéro à vos contacts.

Améliorations des hashtags

Les hashtags, un pilier des réseaux sociaux, ont également été améliorés. Désormais, en appuyant sur un hashtag, vous verrez non seulement les messages pertinents de vos discussions, mais aussi ceux des grands canaux publics. Cette expansion de la fonctionnalité des hashtags facilite la découverte des sujets tendance et la connexion avec des communautés plus larges.

Telegram a également reconnu la préférence pour les messages concis en introduisant des blocs de citation rétractables. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de masquer de plus longues citations ou fragments de texte dans un bloc rétractable, rendant les discussions moins encombrées et plus faciles à naviguer. Ceux qui souhaitent lire la citation complète peuvent simplement déployer le bloc.

Améliorations des appels vidéo sur macOS

Enfin, les utilisateurs de Telegram sur macOS peuvent désormais profiter d’appels vidéo améliorés avec de nouveaux arrière-plans dynamiques et des animations. Ces améliorations visuelles rendent les appels plus attrayants tout en consommant moins de ressources système.

La dernière mise à jour de Telegram introduit une vaste gamme de fonctionnalités qui répondent à diverses préférences des utilisateurs, améliorant à la fois la fonctionnalité et l’attrait esthétique de l’application.