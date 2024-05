Huawei Pura 70 Ultra : La caméra rétractable qui réinvente le design des smartphones

Malgré l’absence des services Google, Huawei continue de se démarquer comme le fabricant de smartphones à la croissance la plus rapide en Chine. Face à un marché saturé, la stratégie de Huawei repose sur l’innovation et la différenciation, notamment en affirmant sa suprématie en matière de caméras. Le dernier modèle de la marque, le Huawei Pura 70 Ultra, intègre une nouvelle fonctionnalité intrigante : une caméra rétractable.

À première vue, la caméra rétractable du Huawei Pura 70 Ultra suscite la curiosité. On pourrait penser que Huawei a développé une technologie de zoom révolutionnaire ou une autre innovation majeure. Cependant, en réalité, cette fonctionnalité n’apporte aucune amélioration significative à la qualité des images, ce qui est décevant.

Alors, pourquoi cette caméra rétractable existe-t-elle ? La réponse pourrait bien intéresser les futurs modèles phares de Google et Apple.

La solution de Huawei face aux caméras proéminentes

Des récentes fuites montrent des images des futurs iPhone 16 Pro Max et Pixel 9 Pro, révélant des bosses de caméra encore plus imposantes. Ces bosses, déjà présentes sur les iPhone 15 Pro Max et Pixel 8 Pro, semblent devenir encore plus épaisses.

Pourtant, le Huawei Pura 70 Ultra, avec son capteur principal de 1 pouce, parvient à avoir un bloc de caméra 2 mm plus fine que celle du Xiaomi 14 Ultra, équipé du même capteur. Cela démontre que la technologie de caméra rétractable de Huawei pourrait être la clé pour maîtriser les proportions des futurs smartphones, qui risquent sinon de ressembler de plus en plus à des appareils photo dédiés.

Apple semble également préparer une réponse à la tendance des caméras proéminentes avec l’iPhone 17 Slim prévu pour 2025. Selon des rumeurs, ce modèle introduirait un design totalement nouveau et serait l’iPhone le plus cher à ce jour, avec pour objectif principal d’être sensiblement plus fin que les modèles actuels.

Les implications des bosses de caméra sur le marché

Les imposantes bosses de caméra ont un avantage intangible : elles sont un argument marketing puissant pour les smartphones centrés sur la photographie. Les consommateurs s’attendent à ce que chaque nouveau smartphone haut de gamme ait une caméra visuellement plus impressionnante que la précédente.

Cette tendance est également visible sur les téléphones abordables, qui arborent souvent plusieurs caméras pour paraître plus performants, même si ces capteurs supplémentaires sont souvent peu utiles. En fin de compte, la perception des consommateurs joue un rôle crucial, et les fabricants doivent naviguer entre les attentes visuelles et les innovations pratiques.

Bien que les bosses de caméra proéminentes semblent là pour perdurer, des marques influentes comme Apple ont le pouvoir de changer la donne. La technologie de caméra rétractable de Huawei et les efforts d’Apple pour affiner leurs futurs modèles pourraient bien être les prémices d’une nouvelle ère pour les smartphones.