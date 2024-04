Huawei Pura 70 Ultra : Révolution de la photo mobile avec objectif rétractable

Malgré les sanctions américaines qui l’ont isolé de l’écosystème technologique dominant, Huawei continue de faire preuve d’innovation avec le lancement de la gamme Huawei Pura 70, et notamment le Pura 70 Ultra, introduisant un concept de caméra singulier inspiré des appareils photo compacts d’antan.

Ce nouveau modèle se distingue par son objectif principal rétractable, un ajout remarquable qui rappelle les caméras point-and-shoot, où l’objectif s’étendait pour une meilleure géométrie optique lors de l’utilisation et se rétractait pour un rangement simplifié.

Avant que le smartphone ne prenne le dessus sur la photographie d’entrée de gamme, il existait ce que l’on appelait un « appareil photo à point ». Il s’agissait d’un appareil spécialement conçu pour prendre des photos, qui ne pouvait pas aller sur Internet et qui ne permettait pas de regarder les dernières vidéos TikTok. La caractéristique principale de ces appareils était un objectif rétractable, c’est-à-dire que l’objectif avant (il n’y en avait qu’un seul !) sortait de l’avant de l’appareil lorsque vous l’allumiez. L’appareil photo disposait ainsi d’une meilleure géométrie d’objectif, plus longue, lorsqu’il était allumé, et se repliait pour faciliter son rangement lorsqu’il était éteint.

Le dernier smartphone de Huawei reproduit ce principe. Le géant objectif du capteur photo arrière sort en quelque sorte du téléphone, grâce à un mécanisme complexe à l’intérieur de l’appareil. Il ne s’agit donc que de quelques millimètres, mais c’est un début. Les fabricants de smartphones s’opposent souvent à l’ajout d’objectifs plus grands sur leurs appareils parce qu’ils veulent conserver des appareils de poche. Un objectif escamotable donnerait aux ingénieurs de l’appareil photo plus d’espace pour travailler tout en conservant l’aspect de poche de l’appareil.

La caméra principale du Pura 70 Ultra utilise un capteur de 50 mégapixels et 1 pouce avec une ouverture ajustable de f/1.6 à f/4.0. Bien qu’il n’offre pas de zoom optique, ce qui aurait justifié davantage l’utilisation d’un objectif rétractable, il pose les bases d’une configuration optique améliorée. En complément, le module comprend également un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels avec un agrandissement de 3,5x.

Le Pura 70 Ultra est très attendu en dehors de Chine

Côté spécifications, Huawei reste discrète sur le System on Chip (SoC) utilisé dans le Pura 70, sans doute une conséquence des restrictions américaines qui ont entravé l’accès de l’entreprise aux outils de production de puces les plus avancés. Les données de Geekbench suggèrent l’utilisation du Kirin 9010, une évolution mineure par rapport au Kirin précédent, qui témoigne des défis auxquels Huawei fait face sans accès à l’écosystème de fabrication de puces aligné sur les États-Unis.

Le modèle Ultra se vante de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage, avec un écran OLED de 6,8 pouces offrant une résolution de 2844 × 1260 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La batterie a une impressionnante capacité de 5 200 mAh, mais le smartphone est limité au Wi-Fi 6e, une autre conséquence des restrictions commerciales américaines.

Une autre prouesse : le partage par satellite de photos

En outre, Huawei a ajouté une nouvelle fonction satellite liée à la photographie à la messagerie et aux appels qui seront disponibles pour les utilisateurs du Pura 70 Ultra. Cette fonction, qui n’est disponible sur aucun autre téléphone, y compris l’iPhone, permettra de partager par satellite les photos prises avec l’appareil lorsqu’aucun signal cellulaire n’est disponible.

Outre le partage d’images par satellite sur le Pura 70 Ultra, les utilisateurs pourront également passer des appels par satellite et envoyer des messages SMS. Toutes ces fonctionnalités par satellite sont présentées comme des fonctions à utiliser en cas d’urgence et en l’absence de signal cellulaire. Pour partager des photos par satellite, l’expéditeur et le destinataire de l’image doivent installer l’application Changlian sur leur téléphone. Si l’application n’est pas installée, le destinataire ne recevra qu’un message texte, et non l’image envoyée.

Le Huawei Pura 70 Ultra est disponible uniquement en Chine au prix de 9 999 yuans, soit environ 1 300 euros, un prix justifié par des fonctionnalités innovantes, mais limité par des composants provenant de fabricants moins connus. Cet appareil illustre les efforts de Huawei pour rester à la pointe de l’innovation technologique, malgré un isolement croissant.