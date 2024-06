Migration iOS-Android : Google introduit une solution pour les Live Photos

Changer de téléphone n’est jamais une tâche aisée, même lorsqu’il s’agit de passer d’un appareil Android à un autre. La situation se complique encore davantage lorsqu’on change de système d’exploitation, comme passer d’un iPhone à Android, ou inversement. Ce processus peut entraîner la perte de données et d’applications essentielles, notamment à cause de l’écosystème fermé d’Apple avec des services comme iMessage, les sauvegardes iCloud, et des applications exclusives telles qu’Overcast et Hyperlapse.

Heureusement, Google tente d’atténuer ces problèmes de transfert de données grâce à son outil Data Transfer Tool (également connu sous le nom de Pixel Migrate sur les appareils Pixel).

Selon une analyse de l’APK réalisé par Android Authority, Data Transfer Tool permettrait enfin de résoudre le problème de migration des Live Photos d’iOS vers Android en les convertissant en Motion Photos.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces termes, les Live Photos sont des clips courts capturés avant et après la prise d’une photo sur un iPhone, ajoutant des effets de mouvement à une image fixe. Ces Live Photos peuvent être transformées en vidéos ou GIFs, ou recevoir des effets supplémentaires. Leur équivalent sur Android est le Motion Photos, offrant une fonctionnalité similaire.

Actuellement, Google propose une solution partielle pour transférer les Live Photos via Google Photos, en les affichant sous forme de Motion Photos. Cependant, cette méthode dépend de l’espace de stockage disponible sur votre compte Google. Par défaut, Google One offre 15 Go de stockage gratuit, ce qui est généralement insuffisant pour quelqu’un ayant accumulé de nombreuses photos et vidéos au fil des années. Par conséquent, la plupart des utilisateurs doivent opter pour un abonnement de niveau supérieur s’ils souhaitent tout transférer.

Quand attendre cette mise à jour sur Android ?

La nouvelle approche de Google prévoit de convertir automatiquement les Live Photos en Motion Photos lors du processus de transfert, sans passer par la sauvegarde intermédiaire sur Google Photos. En théorie, cela ne nécessiterait pas de stockage cloud, uniquement du stockage sur l’appareil. Cependant, il est toujours prudent de souscrire à un plan de stockage supplémentaire sur Google One, car quelques années d’e-mails et de documents Google peuvent rapidement saturer votre espace, sans parler des sauvegardes Google Photos.

Il n’est pas encore confirmé si cette fonctionnalité est déjà disponible dans la version actuelle ou quand elle le sera, mais étant donné qu’il ne s’agit pas d’un changement majeur du point de vue logiciel, il est probable qu’elle soit déployée dans un avenir proche.