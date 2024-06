Vous n’êtes pas seul ! ChatGPT est en panne pour de nombreux utilisateurs

Il y a un peu plus d’une semaine, plusieurs utilisateurs de ChatGPT ont commencé à signaler des problèmes avec le chatbot d’IA et à dire qu’il ne fonctionnait pas pour eux. Un jour plus tard, Microsoft a dû faire face à une panne majeure qui a duré près de huit heures, perturbant ses services Bing, DuckDuckGo et Copilot.

Aujourd’hui, le service ChatGPT, créé par OpenAI, a connu une nouvelle panne et ne fonctionne pas. Il y a de fortes chances qu’il ne fonctionne pas non plus pour vous.

Malheureusement, ChatGPT n’est pas disponible sur DownDetector. Alors, comme d’habitude, les gens ont commencé à se rassembler sur X pour signaler la panne. C’est là que j’ai appris que le service était en panne. Je n’ai pas réussi à faire fonctionner les versions web et applicative non plus. Sur le web, j’étais constamment confronté à un écran blanc qui ne se charge pas. En revanche, sur l’application mobile, lorsque je déposais une requête, le chatbot me donnait le message suivant : « Le serveur a des problèmes. Veuillez réessayer plus tard. (88e671096c8d47ca-BOM). »

Si vous rencontrez des problèmes analogues, vous n’êtes pas le seul. L’avantage est que, contrairement à Microsoft, OpenAI vous permet d’accéder à ces rapports de panne. Vous pouvez visiter la page dédiée à l’état de OpenAI.

La société y indique que « ChatGPT est indisponible pour certains utilisateurs » et qu’elle est en train d’enquêter sur le problème. La page montre également que si l’API fonctionne correctement, ChatGPT présente des performances dégradées.

Je vous tiendrais au courant si ChatGPT fonctionne à nouveau ou non.