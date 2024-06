Opera introduit les emojis d’onglets : Personnalisez vos onglets avec style

Opera, le navigateur norvégien, vient de lancer une mise à jour excitante qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs onglets avec des emojis. Cette nouvelle fonctionnalité, nommée « emojis d’onglets », est désormais en cours de déploiement, ajoutant une touche de fun et de praticité à votre navigation.

« Imaginer un monde sans emojis serait une perspective bien sombre pour la plupart d’entre nous. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’Opera d’ajouter une touche de gaieté dans leur quotidien. Nous sommes impatients de voir la créativité de nos utilisateurs s’exprimer grâce à cette nouvelle fonctionnalité qui compte plus de 1000 emojis », déclare Joanna Czajka, Product Director, Opera.

L’ajout d’emojis aux onglets ne se limite pas à un aspect purement esthétique. En effet, cette option facilite grandement l’organisation et la hiérarchisation de vos onglets. Les emojis permettent de rendre vos onglets visuellement distincts et facilement reconnaissables.

Que vous utilisiez un smiley, un animal, un fruit ou un légume, vous avez plus de mille emojis à votre disposition pour personnaliser vos onglets selon vos préférences.

Comment utiliser les emojis d’onglets de Opera

Pour ajouter des emojis à vos onglets, il vous suffit de survoler l’onglet de votre choix et d’accéder à un menu contenant cinq emojis présélectionnés. Pour accéder à une collection plus vaste, il suffit de cliquer sur le bouton « + ». Vous pouvez également modifier ou supprimer les emojis de la même manière que vous les ajoutez, offrant ainsi une flexibilité totale dans la gestion de vos onglets.

Un monde sans emojis serait bien triste — et avec cette nouvelle fonctionnalité, Opera vous invite à ajouter de la couleur et de la joie directement à vos onglets de navigation. Que ce soit pour une touche de fun ou pour une meilleure organisation, les emojis d’onglets transforment votre expérience de navigation en quelque chose d’unique et de personnalisé.