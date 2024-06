Accueil » Oppo Pad 3 et OnePlus Pad 2 : Les tablettes haut de gamme équipées du Snapdragon 8 Gen 3

La semaine dernière, des informations ont émergé concernant la prochaine tablette phare de OPPO, la OPPO Pad 3. Selon le populaire Digital Chat Station, cette nouvelle tablette pourrait être équipée du processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, promettant ainsi des performances de pointe.

OPPO et OnePlus, étant toutes deux sous l’égide du même conglomérat, partagent souvent leurs innovations technologiques. Cette collaboration étroite suggère que la OPPO Pad 3 et la OnePlus Pad 2 seront très analogues en termes de spécifications techniques.

Pour étayer cette hypothèse, une nouvelle liste de benchmarks confirme que la OnePlus Pad 2 sera également équipée du chipset Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, le même que celui attendu pour la OPPO Pad 3. Cette information, révélée par 91mobiles, renforce l’idée d’une uniformité des spécifications entre les deux appareils.

Détails techniques révélés des OPPO Pad 3 et OnePlus Pad 2

La tablette non annoncée de OnePlus est répertoriée sur Geekbench avec le numéro de modèle OPD2404, ce qui fait sens, puisque le précédent modèle était connu sous le nom de OnePlus OPD2203 avant son lancement officiel.

En plus du processeur Snapdragon 8 Gen 3, la liste des benchmarks confirme que la tablette dispose d’au moins 8 Go de RAM et fonctionne sous Android 14 dès sa sortie de la boîte. Bien que ces informations soient encore limitées, d’autres détails devraient faire surface dans les jours à venir.

Évolution par rapport à la OnePlus Pad originale

Lancée il y a environ un an, la première OnePlus Pad n’était pas équipée d’un chipset Qualcomm, mais d’un processeur Dimensity 9000 de MediaTek, alors relativement nouveau. Cette fois-ci, avec le passage au Snapdragon 8 Gen 3, les attentes en matière de performance et d’efficacité énergétique sont élevées.

La OnePlus Pad originale était proposée en deux variantes de mémoire — 8/128 Go et 12/256 Go. Il est donc raisonnable de s’attendre à ce que la prochaine génération offre au moins ces deux options, visant ainsi les consommateurs à la recherche de tablettes haut de gamme.

Avec le Snapdragon 8 Gen 3, la OPPO Pad 3 et la OnePlus Pad 2 promettent de marquer un tournant dans l’univers des tablettes haut de gamme. Cette convergence technologique entre les deux marques pourrait bien séduire les amateurs de performance et d’innovation.