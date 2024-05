Huawei dévoile OceanStor A800: La solution de stockage de données d’IA

La montée fulgurante de l’intelligence artificielle dans le secteur des technologies de l’information a fortement influencé l’industrie du stockage de données. Les entreprises qui développent et déploient des technologies d’IA sont confrontées à des quantités massives de données et à une complexité croissante dans leur gestion.

Huawei a lancé une baie de stockage en réseau (NAS) à l’échelle de l’exaoctet pour relever le défi des charges de travail de l’IA. Le OceanStor A800 est un produit NAS haute performance qui peut évoluer vers des clusters de l’ordre de l’exaoctet et faire partie d’un espace de noms unique mondial utilisant le moteur de gestion de données Omni Dataverse de Huawei. L’entreprise a également annoncé la disponibilité, à partir de l’année prochaine, d’un disque flash de 128 To en deux formats.

Huawei a lancé ces produits lors de son forum Innovative Data Infrastructure à Berlin la semaine dernière, tous deux destinés à ce qu’elle appelle une ère de « réveil accéléré des données ».

Selon Michael Fanjie, vice-président marketing pour les produits de données et le stockage, les produits de stockage qui permettent d’obtenir « davantage de données de haute qualité afin d’améliorer la précision de l’IA » sont essentiels.

Huawei a également parlé d’un « nouveau paradigme de données » basé sur des éléments essentiels du traitement de l’IA, à savoir les vecteurs et les tenseurs — deux façons de représenter les attributs sous forme de nombres complexes — et la génération augmentée par récupération, qui est une information utilisée pour aider à vérifier les résultats du traitement de l’IA.

Le OceanStor A800 est entièrement flash NVMe

Pour ce faire, a expliqué Fanjie, le stockage doit être « très performant, très évolutif [et] très résilient », et être durable et intégré dans un vaste tissu de données.

Le OceanStor A800 est entièrement flash NVMe et peut évoluer jusqu’à 512 contrôleurs et plus de 1 EB de capacité. Il affiche un débit de 500 Go/s et 24 millions d’opérations d’entrée-sortie par seconde, bien que Huawei n’ait pas détaillé la configuration dans laquelle ces résultats peuvent être obtenus. « Il s’agit d’une plateforme NAS haute performance », a déclaré Fanjie. « Elle peut utiliser des disques TLC et QLC. Elle n’est pas figée ».

En ce qui concerne l’efficacité énergétique, le A800 offre 1 Po par unité de rack et 0,7 W par To, ce qui, selon Fanjie, représente près de la moitié de ce qui est annoncé par ses concurrents.

Les baies A800 peuvent être construites en clusters de stockage d’accès aux fichiers dans un espace de noms global, appelé Huawei Omni Dataverse.

Fanjie a déclaré que le OceanStor A800 répondait à des exigences spécifiques en matière de traitement de l’IA. « Nous avons des clients en Chine qui ont des charges de travail très importantes en matière d’IA », a-t-il déclaré. « Ils ont été confrontés à des problèmes d’utilisation du GPU et à des modèles dont le traitement prenait beaucoup de temps. Ils avaient besoin d’une large bande passante et d’un stockage évolutif de quelques pétaoctets à des centaines de Po. Nous avons donc constaté que nous devions construire un nouveau système qui réponde aux besoins de performance, d’échelle et de résilience ».

Huawei présente un SSD interne de 128 To

Parallèlement, Huawei a également présenté un SSD interne de 128 To en connexion U.2 ou au format Palm prévu pour l’année prochaine, qui consommera 88 % moins d’espace de stockage et 92 % moins d’énergie que les SSD concurrents pour chaque pétaoctet de données stockées. Ce produit pourrait intéresser non seulement le marché grand public, mais aussi les petites entreprises, particulièrement dans les secteurs de la création de contenu, du jeu vidéo et de la digitalisation des bureaux.

Huawei semble faire la course avec Pure Storage, qui propose des disques de 75 To et promet des modules de 300 To d’ici à 2026.