La Galaxy Watch FE de Samsung confirmée : Une smartwatch abordable en approche

Des rumeurs concernant la toute première smartwatch FE de Samsung ont fait surface en avril, mais nous n’avons pas eu la confirmation que la société sud-coréenne prévoyait d’offrir à ses clients la possibilité de choisir une Galaxy Watch plus abordable.

À plus d’un mois de l’événement Unpacked de Samsung, qui devrait avoir lieu le 10 juillet, nous avons plus de détails sur la Galaxy Watch FE. En fait, nous savons maintenant que la Galaxy Watch FE est réelle et que Samsung va la commercialiser très prochainement.

L’information provient directement de Samsung, qui a listé la Galaxy Watch FE sur ses sites Web de support au Royaume-Uni et en Amérique latine, comme l’a rapporté MySmartPrice. Bien que la smartwatch soit répertoriée comme SM-R861, c’est le numéro de modèle qui est apparu dans les précédents rapports et qui a été associé à la Galaxy Watch FE.

Une Galaxy Watch FE attendue en juillet

Rien d’autre n’est révélé dans ces listes, donc les seuls autres détails sur la Galaxy Watch FE restent ceux qui ont fuité il y a quelques mois, à savoir le fait qu’elle présentera un design familier puisqu’elle conservera la forme ronde et la lunette rotative de la Galaxy Watch 4.

Maintenant que Samsung a confirmé son existence, nous attendons plus de détails sur la version abordable de la Galaxy Watch dans les semaines à venir.