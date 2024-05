Huawei finance secrètement la recherche dans des Universités Américaines

Désigné comme une menace pour la sécurité nationale par les États-Unis, Huawei, continue de financer en secret la recherche dans les universités américaines. Selon Bloomberg, Huawei est l’unique financeur d’un concours de recherche géré par la Optica Foundation, une entité à but non lucratif basée à Washington qui soutient la recherche en optique et en photonique.

Ce concours, lancé en 2022, a distribué des millions de dollars et attire des propositions de scientifiques du monde entier, y compris de prestigieuses universités américaines comme Harvard, qui ont coupé les ponts avec Huawei. Un document non public révèle que la Optica Foundation n’est pas obligée de nommer Huawei comme source de financement ou sponsor du programme.

De nombreux candidats et responsables universitaires interrogés ignoraient le soutien de Huawei. Sur le site Web de la Optica Foundation, le concours financé par Huawei propose le prix le plus élevé, mais son nom n’apparaît pas comme contributeur financier, contrairement aux autres opportunités listées.

Un porte-parole de Huawei a déclaré que la création du concours visait à soutenir la recherche internationale et à promouvoir la communication académique, et que la divulgation du nom de Huawei aurait donné un aspect promotionnel, raison pour laquelle elle a été omise.

Cette approche contraste avec celle adoptée en Europe, où Huawei affiche clairement son nom sur ses centres scientifiques. Liz Rogan, PDG de la Optica, a noté que certains donateurs, y compris américains, préfèrent rester anonymes et que cette pratique n’est pas inhabituelle.

Aucune règle enfreinte par Huawei

Huawei est l’un des principaux donateurs de l’organisation, ayant contribué plus de 1 million de dollars depuis sa création il y a plus de deux décennies. Parmi les autres donateurs importants figurent Google et Meta, ayant chacun contribué 200 000 dollars ou plus.

La politique de la fondation ne semble pas violer les réglementations du Département du Commerce des États-Unis, qui interdit le partage de technologie avec Huawei. Néanmoins, certaines recherches résultantes pourraient avoir une pertinence pour la défense et le commerce, aidant potentiellement l’entreprise à recruter et à acheter de la propriété intellectuelle issue de ces recherches.