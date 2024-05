Accueil » iPhone 16 et IA : Apple en route vers un supercycle de ventes historique

Alors que le monde s’enthousiasme de plus en plus pour les fonctionnalités d’IA sur les smartphones, Apple semble prêt à embarquer dans cette tendance avec sa prochaine série d’iPhone 16, encore non annoncée.

Selon les prévisions des investisseurs, l’intégration de l’IA dans l’iPhone 16 pourrait déclencher un supercycle de ventes jusqu’en 2025.

La firme d’investissement Wedbush prédit un succès retentissant pour l’IA sur l’iPhone. D’après une note obtenue par AppleInsider, Wedbush a augmenté son objectif de cours (la prévision du prix de l’action) pour l’action Apple, le passant de 250 à 275 dollars.

Cette note souligne également que l’éventuelle introduction de l’IA par Apple lors de la WWDC (Worldwide Developers Conference) serait l’un des événements les plus marquants de la décennie pour Tim Cook, le PDG d’Apple.

Selon Wedbush, les fonctionnalités d’IA poseront les bases d’un supercycle pour l’iPhone 16. Un supercycle est une période de ventes élevées et soutenues pour un produit. De plus, la firme prévoit que le ralentissement des ventes en Chine sera inversé grâce à ces nouvelles fonctionnalités.

WWDC 2024 : Un tournant pour Apple avant l’iPhone 16

La nouvelle version d’iOS 18 devrait être dévoilée lors de la WWDC, qui se tiendra du 10 au 14 juin. L’ensemble de l’industrie technologique attend avec impatience qu’Apple parle enfin de l’IA. Cette conférence pourrait marquer un tournant décisif pour la marque à la pomme.

L’intégration de l’IA dans l’iPhone 16 promet d’être passionnante. Les nouveaux modèles d’iPhone ont récemment eu du mal à proposer des mises à jour substantielles pour se différencier des itérations précédentes, et l’ajout de fonctionnalités d’IA intéressantes pourrait compenser ce manque d’innovation perçue. Il reste à voir quelles fonctionnalités spécifiques Apple inclura et si elles seront à la hauteur des technologies concurrentes, comme Galaxy AI.