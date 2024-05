Depuis l’introduction de l’iPhone X avec son écran OLED et la technologie Face ID en 2017, les iPhone d’Apple n’ont pas connu de changements significatifs en termes de design.

Cependant, selon The Information, une refonte majeure est en cours pour un nouvel iPhone « Slim ». Cette nouvelle version pourrait être lancée en 2025 dans le cadre du rafraîchissement de l’iPhone 17, avec un prix encore plus élevé que celui du modèle actuel le plus onéreux, l’iPhone Pro Max.

L’introduction de cette version plus fine et plus onéreuse de l’iPhone signifierait également la fin de l’option « Plus », tout comme Apple avait abandonné les iPhone « mini » après seulement deux générations pour faire place à la taille « Plus ».

Selon 9to5Mac, l’analyste Jeff Pu de Haitong International a évoqué une rumeur selon laquelle les nouveaux modèles d’iPhone 17 pourraient présenter un design rafraîchi avec une Dynamic Island plus petite. Après une augmentation de la taille et un nouveau bouton latéral prévus pour la gamme iPhone 16 cette année, l’iPhone 17 « Slim » serait doté d’un écran de 6,6 pouces, se situant entre l’écran de 6,1 pouces de la version la plus petite et celui de 6,9 pouces de l’iPhone 17 Pro Max. Un autre rapport de l’analyste Ross Young estime la nouvelle taille d’écran à 6,55 pouces.

Les sources de The Information indiquent que plusieurs designs sont encore à l’étude pour le nouveau modèle haut de gamme. Parmi les éléments envisagés, on trouve un cadre en aluminium, un poinçon et une découpe plus petits pour la caméra frontale, ainsi que des caméras arrière incrustées au centre.

Quoi de neuf pour l’iPhone 17 ?

Un autre facteur pourrait être une amélioration de la densité énergétique pour l’iPhone 16 Pro Max, rapportée précédemment par l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Ming-Chi Kuo. Si le nouveau design avec un boîtier de batterie en acier inoxydable est bien accueilli, il pourrait être adopté pour tous les modèles de 2025.

Tout cela fait suite à l’introduction du nouvel iPad Pro mince d’Apple, qui a résisté de manière impressionnante aux tests de pliage les plus rigoureux sur YouTube. Espérons qu’un iPhone mince pourra en faire autant dans les poches de pantalons et les sacs à main lorsqu’il (ou si) arrivera.

Bien qu’actuellement nommé iPhone « Slim », il pourrait s’agir du modèle iPhone Ultra tant attendu depuis qu’Apple a introduit l’Apple Watch Ultra en 2022.