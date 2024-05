Microsoft révolutionne l’IA avec la fonction Recall sur les Copilot+ PC

Lors de l’événement Surface qui s’est tenu en ce début de semaine, Microsoft a annoncé des Copilot+ PC, dont le Surface Laptop 7 et la Surface Pro 11, équipés de puces Qualcomm de la série Snapdragon X. Le géant de Redmond a fait la démonstration de nombreuses nouvelles fonctionnalités d’IA qui feront partie des Copilot+ PC et qui nécessiteront un puissant NPU. Parmi elles, Recall — appelée en interne AI Explorer — est la fonction d’IA de nouvelle génération que Microsoft souhaite intégrer à Windows 11.

Recall est une fonction d’IA qui prend des captures d’écran toutes les quelques secondes et crée une mémoire photographique de votre activité sur le PC. Par la suite, vous pouvez effectuer des recherches à l’aide de prompts en langage naturel et interagir avec le contenu du passé.

Par exemple, si vous avez cherché un sac en cuir marron sur le Web par le passé, il vous suffit de taper « sac marron » dans Recall pour obtenir la chronologie exacte de l’application source. Même si la capture d’écran ne contient pas de description textuelle du sac en cuir marron, Recall peut trouver le contenu en analysant l’image et en utilisant la détection d’objets par l’IA.

Ensuite, vous pouvez rechercher un e-mail ou des éléments d’une transcription de réunion à l’aide de la fonction d’IA Recall. Pour que Recall fonctionne, vous devez allouer au moins 25 Go d’espace, ce qui permet de stocker des informations pendant près de trois mois.

Qu’en est-il de la protection de la vie privée ?

Bien que la fonction Recall puisse sembler utile, j’ai le sentiment qu’il est assez invasif de faire des captures d’écran. Sur sa page FAQ, Microsoft indique que les captures d’écran sont chiffrées et enregistrées localement sur l’appareil.

Tout le traitement de l’intelligence artificielle se fait localement à l’aide du NPU intégré et aucune de vos données personnelles n’est envoyée dans le cloud. Microsoft ajoute : « Vos captures d’écran vous appartiennent ; elles restent localement sur votre PC ».

En outre, vous pouvez toujours mettre en pause ou arrêter complètement la fonction d’IA Recall. Ensuite, vous pouvez filtrer les applications et les sites Web pour lesquels Recall ne prendra pas de captures d’écran. Enfin, vous pouvez supprimer toutes vos captures d’écran ou certaines d’entre elles à partir du menu Paramètres. Par ailleurs, Recall est conçu pour ne pas prendre de captures d’écran de la fenêtre Incognito (navigation Web privée) et des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle (DRM).

De plus, il ne modère pas le contenu des captures d’écran, ce qui signifie qu’il ne masquera pas les mots de passe ou les informations financières. Actuellement, la fonction Recall est en avant-première et Microsoft continuera d’ajouter des contrôles améliorés et des fonctions de confidentialité en fonction des commentaires des utilisateurs.

Je ne suis pas à l’aise avec le fait de partager mon écran pour le rappel

Malgré toutes les mesures de protection de la vie privée et les contrôles mis à la disposition des utilisateurs, je ne suis tout simplement pas à l’aise à l’idée de partager mon écran avec Recall. D’autant plus que cela permet de débloquer quelques cas d’utilisation que je n’utiliserais peut-être pas du tout. Mon principal souci avec Recall est qu’il est activé par défaut. La plupart des utilisateurs ne savent peut-être même pas qu’une telle fonction est déjà présente sur leur PC. Je pense que Microsoft ne doit pas l’activer par défaut.

Ensuite, la création d’un index sémantique, bien que chiffré localement, ouvre un nouveau vecteur d’attaque pour les acteurs malveillants. L’index sémantique comprend des informations contextuelles sur mes fichiers, mes e-mails, mon activité de navigation, etc., qui sont de nature très sensible. Des vulnérabilités inconnues dans le système peuvent être exploitées pour accéder à des données sensibles.

En matière de sécurité de l’information, il existe un principe bien établi qui consiste à ne pas centraliser les informations sensibles et à promouvoir la minimisation des données. En cas de violation des données, cela peut conduire à un point de défaillance unique. Personnellement, je ne suis pas très enthousiaste à l’idée de la soi-disant fonction révolutionnaire « Recall » de Windows 11. La première chose que je ferais sur un Copilot+ PC est de la désactiver immédiatement.