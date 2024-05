Adobe intègre l’IA générative dans Lightroom avec l’outil de suppression générative

Adobe poursuit ses efforts en matière d’intelligence artificielle générative en ajoutant à Lightroom de nouvelles fonctionnalités visant à faire disparaître les distractions dans les photographies à l’aide d’une gomme magique.

Cette nouvelle avancée dans le domaine de l’intelligence artificielle a été annoncée ce mardi dans un communiqué de presse de la société. « Que la photographie soit un loisir ou une profession, tout le monde veut pouvoir retoucher facilement ses photos n’importe où », affirme Ashley Still, Senior Vice President and General Manager, Creative Cloud chez Adobe. « Grâce à la magie de Firefly dans Lightroom, ses millions d’utilisateurs se concentrent sur l’instant présent à immortaliser, en sachant qu’ils bénéficient ensuite des meilleurs outils pour retoucher, gérer et partager leurs photos ».

L’outil de gomme, appelé Outil de supression générative, est alimenté par le modèle d’intelligence artificielle Firefly de l’entreprise et permet aux utilisateurs de supprimer les objets indésirables et les distractions en quelques étapes.

La technologie Firefly est ensuite utilisée pour « remplir intelligemment la photo derrière les éléments supprimés », des arrière-plans complexes étant désormais possibles. Décrite par l’équipe comme « notre outil de suppression le plus puissant à ce jour », la fonction Suppression peut être utilisée pour toutes les photos.

Il n’y a pas non plus de long délai d’attente pour l’introduction de cette fonctionnalité, puisque l’équipe l’a mise à la disposition de tous dès aujourd’hui pour qu’ils puissent l’expérimenter.

Ce n’est pas le seul outil d’IA qu’Adobe a annoncé, puisqu’un certain nombre de modifications ont été apportées au logiciel de retouche et de traitement d’images.

Adobe Lightroom s’enrichit de nouvelles fonctionnalités d’IA

Outre l’outil de suppression générative, la version améliorée de Flou de l’objectif constitue une autre nouveauté de Lightroom. Selon le géant de la technologie, cette fonction « utilise la puissance de l’IA pour cartographier le premier plan et l’arrière-plan de votre image afin d’appliquer un effet de flou de qualité professionnelle ».

Cette fonction était déjà disponible par le passé, mais cette version améliore la détection des sujets, car la version précédente ne floutait pas toujours les bonnes parties d’une photo.

La fonction Flou de l’objectif permet également de créer des préréglages personnalisés et de procéder à des modifications par lots. Ces fonctions ne sont pas encore disponibles pour les appareils Android, mais l’équipe indique qu’elles seront « bientôt disponibles ». Les préréglages sont pratiques pour ceux qui n’ont pas le temps de modifier manuellement l’outil de flou, car la technologie IA applique l’effet qui est censé être adapté à chaque photo. Adobe a mis au point 7 préréglages d’adaptation à l’arrière-plan bleu : Subtil, Fort, Cercle, Bulle, Géométrique, Anneau ou Tourbillon.

Outre l’utilisation de la technologie de l’intelligence artificielle, Lightroom a également bénéficié de la prise en charge de Sony tethering, d’une meilleure synchronisation dans le cloud, d’une navigation plus fluide dans les images et d’une gestion plus optimisée des aperçus.