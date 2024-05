Snapdragon 8 Gen 3 exclusif pour le Galaxy Z Flip 6 : Changement de stratégie chez Samsung

La récente fuite sur le Samsung Galaxy Z Flip 6 suscite un vif intérêt, notamment en raison de ses implications sur le choix du chipset. Initialement, des rumeurs indiquaient que Samsung pourrait utiliser son propre chipset Exynos 2400 dans certaines régions, à l’instar de ce qui a été fait pour le Galaxy S24.

Cependant, un renversement semble se profiler selon une fuite rapportée par Tom’s Guide, indiquant que le Galaxy Z Flip 6 serait exclusivement équipé du Snapdragon 8 Gen 3, même en dehors de l’Amérique du Nord.

Ce choix stratégique de Samsung d’opter pour un seul type de chipset à l’échelle mondiale pourrait s’avérer judicieux. Le Exynos 2400 a été critiqué pour son impact négatif sur l’autonomie de la batterie, surtout sous de fortes températures, et pour certains problèmes de connectivité cellulaire.

Bien que le Exynos se mesure convenablement au Snapdragon 8 Gen 3 dans les benchmarks, le chipset de Qualcomm surpasse le sien en termes de performances graphiques.

Une bonne nouvelle pour le Galaxy Z Flip 6 ?

En choisissant le Snapdragon 8 Gen 3 pour le Galaxy Z Flip 6, Samsung garantit non seulement une performance optimale, mais aussi une expérience plus homogène pour les utilisateurs à travers le monde, éliminant ainsi toute disparité entre les consommateurs américains et européens.

Il convient toutefois de rester prudent face à ces informations non confirmées jusqu’à leur validation officielle par Samsung, probablement lors du prochain événement Galaxy Unpacked prévu début juillet. L’événement devrait également être l’occasion de découvrir le Galaxy Z Fold 6 et la toute première « bague connectée » de Samsung, la Galaxy Ring.