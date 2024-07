Galaxy Tab S10 : Lancement imminent avec des surprises attendues

Samsung a récemment organisé son événement Unpacked, dévoilant une gamme de produits allant des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, à des nouveautés dans la gamme des Galaxy Buds, en passant par deux nouvelles smartwatches aux publics cibles distincts, et même une nouvelle bague connectée, la Galaxy Ring.

Cependant, un type de produit a brillé par son absence : les tablettes. Samsung a confirmé que la série Galaxy Tab S10 arrivera avant la fin de l’année, mais sans plus de précisions.

Un représentant de Samsung a confirmé lors d’une discussion exclusive avec Android Authority que la série Galaxy Tab S10 serait disponible avant la fin de l’année. Ce qui reste flou, c’est la date exacte de ce lancement. Alors que certains s’attendaient à voir les nouvelles tablettes présentées en même temps que les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, il est probable que Samsung choisisse un moment ultérieur dans l’année, peut-être en conjonction avec le Galaxy S24 FE en septembre ou octobre.

Il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles la série Galaxy Tab S10 pourrait se limiter à des variantes Plus et Ultra, sans modèle de base. Bien que cela puisse sembler improbable, des surprises ne sont jamais à exclure dans le monde des tablettes. Cette stratégie permettrait à Samsung de se concentrer sur des modèles haut de gamme pour rivaliser plus efficacement avec les iPad Pro d’Apple.

Changement de processeur pour la série Galaxy Tab S10 : MediaTek à la Place de Qualcomm

Une autre spéculation intéressante concerne le choix du processeur. Plutôt que d’utiliser le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, Samsung pourrait opter pour le MediaTek Dimensity 9300+ pour la Galaxy Tab S10+. Ce choix viserait à réduire les coûts de production tout en maintenant des performances élevées. Si cela se confirme, cette transition de Qualcomm à MediaTek pourrait également s’étendre à la Galaxy Tab S10 Ultra et éventuellement à la série Galaxy S25 dans certains marchés.

Si la Galaxy Tab S10 Ultra conserve un design analogue, un écran époustouflant, et des options de mémoire et de stockage impressionnantes tout en étant proposée à un prix légèrement inférieur grâce au changement de processeur, elle pourrait représenter une concurrence sérieuse pour les derniers iPad Pro d’Apple.

En conclusion, bien que l’événement Unpacked de Samsung ait été riche en annonces, l’absence des Galaxy Tab S 10 laisse la porte ouverte à une révélation ultérieure en 2024. Avec des rumeurs de changements stratégiques et techniques significatifs, les prochaines tablettes de Samsung pourraient bien redéfinir les attentes du marché.