Samsung Galaxy S25 Ultra : Une révolution dans le design asymétrique

Avec l’officialisation des Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6, l’attention se tourne désormais vers la prochaine série de smartphones Galaxy, et il semble que le modèle le plus onéreux, le Samsung Galaxy S25 Ultra, pourrait subir une transformation majeure de sa forme.

Selon le célèbre informateur @UniverseIce, le Galaxy S25 Ultra présentera un design de cadre asymétrique, plus arrondi à l’arrière et plus droit à l’avant, là où se trouve l’écran. Cette légère inclinaison serait conçue pour rendre le smartphone plus confortable à tenir.

De plus, le cadre central et les bords ont été rétrécis, rendant le smartphone à peu près aussi large que le Galaxy S24 (soit 70,6 mm au lieu des 79 mm du S24 Ultra).

La série Galaxy S25 est attendue en janvier 2025, ce qui signifie dans environ 6 mois. On rapporte que le design est désormais finalisé pour le modèle standard, le modèle Plus et le modèle Ultra.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas entendu beaucoup de détails sur les smartphones Galaxy S25, mais cela devrait changer dans les mois à venir. Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles certaines des quatre caméras arrière du modèle Ultra seront améliorées.

À quoi s’attendre de la série Galaxy S25 ?

Des rendus non officiels de la face avant du Galaxy S25 Ultra ont également fait surface, bien qu’ils ne révèlent pas grand-chose : de face, le smartphone ressemblera beaucoup au modèle de cette année.

Nul doute que Samsung trouvera quelques domaines à améliorer, notamment en ce qui concerne le processeur — le Snapdragon 8 Gen 4, encore non annoncé, devrait équiper ce modèle.